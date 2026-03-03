قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

إعلام النواب: منع الإعلانات ذات الإيحاءات الجنسية.. وضوابط لبيع «الهواء» لغير المتخصصين

خلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب
خلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أصدرت  لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب بعد اجتماعها مع  رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد عبد العزيز مجموعة من التوصيات تضمنت ضرورة منع الإعلانات التي تحمل ايحاءات جنسية وتهدد القيم في المجتمع، ووضع  ضوابط لقضية بيع الهواء لغير المتخصصين، وزيادة التركيز في الفترات المقبلة على المضامين الإعلامية التي تبرز القيم التقليدية الأصيلة في مصر ، والتقليل من الأعمال التي قد تعكس الواقع ولكن تركز على الجوانب السلبية لدي بعض البيئات في المجتمع والتوسع في إنتاج مسلسلات تاريخية ودينية.

و شملت التوصيات مراجعة بعض التشريعات لتيسير مهام الصحفي والإعلامي وتفعيل سرعة أداءه في ضوء المستجدات، وكل ما من شأنه دعم حرية الإعلام المسؤول وحوكمته ذاتيا ومجتمعيا وتفعيل الأداء، والتوعية وتعزيز القيم وتدعيم جهود بناء الدولة المصرية الحديثة على أسس أخلاقية راسخة. 
و من المقرر أن تعد  لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس تقريرا بذلك وترسله للأمانة العامة بمجلس النواب، تمهيدا لإرساله إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حتى يتسنى للتوصيات أن تنتقل إلى مرحلة التنفيذ ومن ثم متابعة ورقابة الأداء من قبل اللجنة ونوابها.
 

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة مع النواب حول عدد من الملفات المهمة، من بينها آليات التعامل مع المواقع الإلكترونية والصفحات المسيئة التي يتجاوز عدد متابعيها خمسة آلاف متابع، وضوابط تنظيم الإعلانات ومدى اتساقها مع القيم المجتمعية، فضلًا عن قضايا حماية الطفل وصون هويته وخصوصيته في المحتوى الإعلامي، وصناعة المحتوى وقضية بيع الهواء والمضامين التاريخية والدينية وغيرها من القضايا الشائكة في بيئة العمل الإعلامي.

كما استعرض رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  تقرير رصدته لجنة الدراما بالمجلس عن دراما رمضان ٢٠٢٦، وأعربت اللجنة عن تقديرها للدور الذي تقوم به الشركة المتحدة في تطوير الدراما المصرية خلال موسم رمضان ٢٠٢٦، مشيدة بعدد من الأعمال التي لاقت صدى واسعًا، من بينها "صحاب الأرض"، و"عين سحرية"، و"رأس الأفعى"، و"كان يا ما كان"، و"حد أقصى" إلى جانب أعمال أخرى أسهمت في الارتقاء بالمشهد الدرامي الحالي في مصر، وتعزيز الوعي بمخاطر الابتزاز وارقام التواصل على أرض الواقع في حال التعرض لذلك.

لجنة الإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصحاب الارض اعلانات بيع الهواء

