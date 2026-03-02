قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجهاد الإسلامي: استشهاد قائد الجناح العسكري في لبنان خلال هجوم إسرائيلي
مها عبد الناصر: نطالب بإنترنت مستمر للمصريين حتى بعد نفاد الباقات| خاص
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
رامز جلال عن دياب: النجم اللي غصب عننا موجود وفضيحته النهارده هتعدي الحدود
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في شهر رمضان
الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى في رمضان
انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21
وزير الاستثمار: تعزيز تنافسية الصادرات دعما للنمو الاقتصادي.. تفاصيل
رامز جلال عن دياب: داق النجاح في أغنية واحدة
غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
لأول مرة منذ بدء الحرب.. انفجارات قرب منشأة أصفهان النووية وسط إيران
دياب ضحية رامز ليفل الوحش في حلقة اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأعلى للإعلام : لائحة خاصة بصنّاع المحتوى لمواجهة الظواهر السلبية

رئيس الأعلى للإعلام
رئيس الأعلى للإعلام
فريدة محمد

قال المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مسلسل لعبة وقلبت بجد واحد من المسلسلات التى أثرت بشكل كبير  داخل المجتمع المصري ،لاسيما وأنها تعالج ظاهرة استخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية .

وأضاف المهندس خالد عبد العزيز خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة ثريا البدوي، أن المجلس لديه ضوابط فى التعامل مع استخدام الأطفال في المواد الإعلانية، في إطار حرصه على تطبيق الضوابط والمعايير المنظمة للعمل الإعلامي.

وأشار المهندس خالد  عبد العزيز إلى وجود تحسن ملحوظ في بعض الإعلانات، مؤكدًا أن المجلس تدخل في ما يتعلق باستخدام الأطفال، لافتًا إلى وجود تواصل مع المسؤولين في وزارة الصحة ومع أصحاب الحملات الإعلانية والأفكار الإبداعية، بهدف تقليل الاستعانة بالأطفال في بعض الإعلانات ومراعاة الضوابط المهنية والإنسانية.

ووجهت النائبة داليا السعدني عضو اللجنة سؤال بشأن القنوات غير المرخصة وآليات التعامل معها، وكذلك الإعلانات التي تُبث عبرها، إضافة إلى استفسارها حول خطة تسهيل تراخيص عرض الأفلام العالمية.

وقال المهندس خالد عبد العزيز أن المجلس يتعامل مع الشركات المصرية الخاضعة لرقابته، أما الشركات الأجنبية فلا تخضع لرقابة المجلس المباشرة، ويتم التعامل في هذا الشأن وفقًا لما يتيحه القانون، مع مراعاة تحقيق التوازن.

وأضاف: "لسنا جهة تحقيق أو نيابة لاستدعاء أي شخص، لكننا نتواصل مع الجهات الحاصلة على تراخيص، كما نتعاون مع النقابات المهنية، سواء نقابة الصحفيين أو نقابة المهن التمثيلية".

وحول ما  يتعلق بالقنوات غير المرخصة، أوضح أن المجلس يقوم بإبلاغ وزارة الداخلية بشأنها، نظرًا لأنها تبث دون تراخيص قانونية، مشيرًا إلى العمل أيضًا على منع الشركات من الإعلان عبر هذه القنوات، بالتعاون مع الجهات المعنية.

ولفت إلى أن وزارة الثقافة هى المعنية بمنح  ترخيص عرض الأفلام العالمية، معربًا عن أمله في إنشاء شركة قابضة تتولى هذا الأمر بما يسهم في تيسير الإجراءات.

وقال المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام  على أهمية الإهتمام بملف التراث.

وقال: للأسف لم يتم الاستفادة منه بالشكل الأمثل حتى الآن، رغم ما يمثله من كنوز حقيقية يمكن تعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا وثقافيًا.

ولفت المهندس خالد عبد العزيز إلى أن هناك تجارب عالمية ناجحة لشركات كبرى استطاعت توظيف التراث بصورة احترافية.لافتا إلى ان هذا الأمر تطلب وضع خطوات واضحة ومدروسة للاستفادة من التراث المصري، حتى لا يسبِقنا آخرون في استثماره بالشكل الصحيح.

وكشف المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام عن  إعداد لائحة خاصة بصنّاع المحتوى، تتضمن ضوابط واضحة لمواجهة ظواهر سلبية مثل التنمر، في إطار جهود ضبط المشهد الإعلامي والحفاظ على المعايير المهنية.
و حول الدراما، أكد أن العمل الدرامي يظل في النهاية رؤية كاتب ومؤلف، لكن من المهم وجود إطار عام يضمن الحفاظ على الهوية والقيم، خاصة مع تعدد الجهات المنتجة وتنوع الأعمال المقدمة على مدار العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة  والثقافة والآثار  والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة الدكتورة ثريا البدوي.

سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
