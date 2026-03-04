قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيهاب فهمي يكشف أسرار دوره المُركّب في مسلسل «نون النسوة»
إعلامي يفجّر مفاجأة بشأن أزمة القيد في الزمالك
الدفاع الجوي السعودي يتصدّى لـ 9 طائرات مسيرة فور دخولها أجواء المملكة
زوجة ضياء المرغني تكشف آخر تطورات حالته الصحية.. وهذا موعد خروجه من المستشفى
دعاء الفجر 14 رمضان 2026 .. كلمات مستجابة للرزق وقضاء الدين
عقب ارتفاعات مُتتالية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة.. وشبورة كثيفة صباحا
مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية
تصعيد ضد الإمارات .. اشتعال النيران في القنصلية الأمريكية بدبي جراء هجوم بطائرة مسيرة
الرياض في اختبار النار .. كيف تحسم السعودية قرار الحرب بعد قصف السفارة الأمريكية؟
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بعلبك شرق لبنان
عربدة إسرائيلية في الشرق الأوسط .. الاحتلال يشن عدوانًا على مدن عراقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير إستراتيجي: إسرائيل الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية

قسم التوك شو

قال اللواء إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي، أن لم تُحقق الولايات المتحدة أهدافها المعلنة عقب توجيه ضرباتها إلى إيران، في وقتٍ تشهد فيه المنطقة العربية حالة سيولة أمنية غير مسبوقة، مع انخراط أو تأثر ما يقرب من 14 دولة عربية بدرجات متفاوتة من الصراع، موضحًا أن هذا المشهد يعزز فرضية أن العرب وإيران باتوا أدوات مرحلية ضمن معادلة تخدم أهدافًا أمريكية غير مُعلنة، أبرزها إعادة ضبط النظام العالمي بما يحفظ المصالح الأمريكية في النصف الشرقي من العالم.

الحرب الإيرانية 

وأضاف "عثمان"، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن اللافت من الغياب العملي لكلٍ من الصين وروسيا عن مسرح المواجهة المباشرة بشأن الحرب الإيرانية يوحي بوجود تفاهمات دولية مسبقة لإدارة الصراع دون الانزلاق إلى مواجهة كبرى، خاصة أن هذا الصمت الاستراتيجي يعزز الحديث عن توزيع مناطق نفوذ غير مُعلن.

وأشار "عثمان"، إلى أن مؤشرات المشهد تؤكد أن حرب إيران قد تتحول إلى حرب استنزاف مفتوحة بلا سقف زمني واضح، تمتد لأسابيع أو شهور، في وقت يراقب الداخل الأمريكي تطوراتها بحذر، في ظل احتمالات انخراط أطراف من حلف الناتو لحماية المصالح الأمريكية، مع إمكانية فتح جبهات جديدة لإجبار المجتمع الدولي على المطالبة بوقف الحرب بعدما تتسع دائرة الخسائر.

وأكد أن إسرائيل الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية، إذ ينعكس ذلك على تعاظم نفوذها الإقليمي، في حربٍ يخسر فيها الجميع تقريبًا.

إسرائيل الحرب الإيرانية الولايات المتحدة

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

توروب

توروب غاضب من الجناح الطائر.. سر استبعاده من مواجهة الأهلي والمقاولون

اللواء سمير فرج

مصر بوابة الأمان | اللواء سمير فرج يعلق على قرار أمريكا بإجلاء رعاياها من 13 دولة بالشرق الأوسط

أرشيفية

هل تدخل السعودية الحرب بعد قصف السفارة الأمريكية؟.. خبير سياسي يكشف سيناريوهات الرد وحدود التحرك السعودية

جانب من الاجتماع

تطورات مهمة في تقنين أراضى الدولة بأسوان

بالصور

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

فوائد تناول الطماطم على السحور في رمضان .. يدعم الترطيب والطاقة

أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

