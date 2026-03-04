خبير إستراتيجي: إسرائيل الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية

قال اللواء إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي، أن لم تُحقق الولايات المتحدة أهدافها المعلنة عقب توجيه ضرباتها إلى إيران، في وقتٍ تشهد فيه المنطقة العربية حالة سيولة أمنية غير مسبوقة، مع انخراط أو تأثر ما يقرب من 14 دولة عربية بدرجات متفاوتة من الصراع، موضحًا أن هذا المشهد يعزز فرضية أن العرب وإيران باتوا أدوات مرحلية ضمن معادلة تخدم أهدافًا أمريكية غير مُعلنة، أبرزها إعادة ضبط النظام العالمي بما يحفظ المصالح الأمريكية في النصف الشرقي من العالم.

الحرب الإيرانية

وأضاف "عثمان"، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن اللافت من الغياب العملي لكلٍ من الصين وروسيا عن مسرح المواجهة المباشرة بشأن الحرب الإيرانية يوحي بوجود تفاهمات دولية مسبقة لإدارة الصراع دون الانزلاق إلى مواجهة كبرى، خاصة أن هذا الصمت الاستراتيجي يعزز الحديث عن توزيع مناطق نفوذ غير مُعلن.

وأشار "عثمان"، إلى أن مؤشرات المشهد تؤكد أن حرب إيران قد تتحول إلى حرب استنزاف مفتوحة بلا سقف زمني واضح، تمتد لأسابيع أو شهور، في وقت يراقب الداخل الأمريكي تطوراتها بحذر، في ظل احتمالات انخراط أطراف من حلف الناتو لحماية المصالح الأمريكية، مع إمكانية فتح جبهات جديدة لإجبار المجتمع الدولي على المطالبة بوقف الحرب بعدما تتسع دائرة الخسائر.

وأكد أن إسرائيل الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية، إذ ينعكس ذلك على تعاظم نفوذها الإقليمي، في حربٍ يخسر فيها الجميع تقريبًا.