محافظ الوادي الجديد تتفقد أحد مشروعات تدوير المخلفات الزراعية بالداخلة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أحد مشروعات تدوير المخلفات الزراعية بمدينة موط بمركز الداخلة، وذلك في إطار توجهات المحافظة لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية ذات قيمة مضافة؛ يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

واطلعت المحافظ على آليات التشغيل والمعالجة التحويلية لمختلف أنواع المخلفات الزراعية، حيث يبلغ متوسط الإنتاج اليومي بالمصنع قرابة 20 طنًا، يتم سحب عينات دورية منها وتحليلها معمليًا؛ وصولًا إلى منتج نهائي مطابق للاشتراطات الفنية والتصدير.

وأكدت المحافظ، أن المشروع يمثل نموذجًا تطبيقيًا للاقتصاد الدائري، القائم على إعادة توظيف المخلفات وتقليل الفاقد، فضلًا عن إسهامه في الحد من الانبعاثات الناتجة عن الحرق العشوائي، وتعظيم العائد للمزارعين من خلال شراء المخلفات بأسعار تشجيعية. كما استعرضت خطة التوسع المستقبلي والتي تتضمن وضع خريطة تجميع للمخلفات تغطي كافة مراكز المحافظة، وتحديد آلية النقل إلى مناطق وحدات التصنيع، بما يحقق تكاملًا بين منظومتي الإنتاج والتصنيع.