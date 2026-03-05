قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الفن في قلب القاهرة.. جامعة العاصمة تدعو لتخصيص شوارع للفنانين والرسامين

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

رحب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، خلال فعاليات مجلس الجامعة، مهنئًا إياه بتجديد الثقة، ومؤكدًا أهمية تفعيل التعاون بين محافظة القاهرة والجامعة في مختلف المجالات.  

تنفيذ خطة شاملة لتطوير منطقة وسط البلد

وفي كلمته، أوضح محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير منطقة وسط البلد، مشددًا على الحاجة إلى الاستفادة من خبرات أساتذة وفنانين جامعة العاصمة في هذه المشروعات، بما يعزز الطابع الثقافي والفني للعاصمة.  

من جانبه، اقترح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بالتعاون والتنسيق مع السيد الدكتور السيد قنديل الاستفادة من إمكانيات طلبه فنون في برنامج  يتضمن خطة التطوير تخصيص شوارع أو مناطق مخصصة للفنانين والرسامين لعرض أعمالهم الفنية وإقامة أنشطة إبداعية، لتكون بمثابة مزار سياحي وثقافي يجذب المصريين والأجانب على حد سواء، وذلك بالتعاون مع الكليات الفنية بالجامعة.  

وأكد رئيس جامعة العاصمة أن هذا التعاون يعكس الدور الحيوي للجامعات في خدمة المجتمع، ويعزز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة على استعداد كامل لتقديم خبراتها العلمية والفنية لدعم مشروعات التطوير الحضري والثقافي في القاهرة. 

جامعة العاصمة رئيس جامعة العاصمة محافظ القاهرة

