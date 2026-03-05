محافظ جنوب سيناء: نجاحنا يقاس بما يلمسه المواطن من تحسن حقيقي في الخدمات والانضباط



عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، لوضع ملامح خطة العمل للمرحلة المقبلة، واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026.

حضر الاجتماع اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديرو الإدارات المعنية.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد أن المرحلة المقبلة تتطلب خطة تنفيذية واضحة تقوم على سرعة الإنجاز ودقة المتابعة، مشددًا على أن ملفي التقنين والتصالح يمثلان أولوية قصوى، لما لهما من ارتباط مباشر بالحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني. كما وجّه باستمرار أعمال الرصد من خلال منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة وإزالتها في المهد.

وأكد أن معيار النجاح الحقيقي هو ما يلمسه المواطن على أرض الواقع من تحسن في مستوى الخدمات والانضباط، موجّهًا بتكثيف الحملات الميدانية في الشوارع والميادين لرفع مستوى النظافة العامة وإزالة الإشغالات، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الجاري تنفيذها، والعمل على تذليل أي معوقات إدارية أو فنية أولًا بأول، بما يضمن دخول هذه المشروعات الخدمة في مواعيدها المحددة، وينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أعلن المحافظ تأجيل الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، الذي يوافق 19 مارس، إلى الأسبوع الأول من شهر أبريل، نظرًا لتزامنه مع شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، بما يتيح تنظيم الفعاليات بصورة تليق بمكانة المحافظة.

كما قرر المحافظ تخصيص خطوط تليفونات بجميع مدن المحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين وطلباتهم، مع سرعة فحصها والرد عليها، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ بعقد اجتماع متابعة الأسبوع المقبل لمراجعة ما تم تنفيذه من التكليفات، والوقوف على آخر المستجدات، بما يضمن تحقيق المستهدفات وفق الجداول الزمنية المحددة.