قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الباقيات الصالحات» تنظم احتفالية رمضانية فنية خاصة لمرضى الزهايمر وكبار السن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نظمت جمعية "الباقيات الصالحات" لمؤسستها الدكتورة عبلة الكحلاوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية رمضانية وفنية خاصة لنزلاء "دار أبي" و"دار أمي" بالجمعية من مرضى الزهايمر وكبار السن.

وشملت الاحتفالية برنامجاً فنياً ثرياً، استهدف إحياء الذاكرة الوجدانية للنزلاء حول فعاليات شهر رمضان المبارك، حيث تم تقديم عروض من التنورة التراثية وأغاني رمضان القديمة وفقرات إنشاد وابتهالات دينية من تلك التي تعودوا عليها وتجسيد شخصيات رمضانية شهيرة مثل بوجي وطمطم. 

شهدت الفعالية مشاركة واسعة من قيادات الجمعية وفريق العمل، وتم تنفيذها بالتعاون بين إدارتي التأهيل النفسى والاجتماعي والعلاقات العامة بالجمعية، وفي إطار منظومة الرعاية المتكاملة التي تتبناها الباقيات الصالحات وتجمع بين العلم والفن والإنسانية لضمان حياة كريمة لآبائنا وأمهاتنا مرضى الزهايمر وكبار السن .

وأكدت جمعية الباقيات الصالحات، فى بيان لها، أن الاحتفالية جزء من برنامج "العلاج بالفن" الذي تعتمده الجمعية كركيزة أساسية ومكون جوهري في رعاية مرضى الزهايمر. 

وأوضحت أن هذا التوجه يستند إلى دراسات تؤكد أن التفاعل مع الفنون يمنح المصاب بالزهايمر وكبير السن وسيلة تعبير بديلة تتجاوز صعوبات النطق أو ضعف الذاكرة قصيرة المدى، ويساهم هذا النهج في تحفيز مناطق الذاكرة البعيدة عبر الألحان المألوفة والنقوش التراثية، إلى جانب تقليل معدلات القلق والاضطرابات السلوكية، وتعزيز المهارات الحركية من خلال الحفاظ على مرونة المفاصل والتركيز البصري.

وذكرت الجمعية أن الأجواء الرمضانية تمثل ببعديها الإيماني والأسري فرصة إنسانية مهمة لدعم كبار السن ومرضى الزهايمر نفسياً واجتماعياً، وتعمل هذه الأجواء، بما تحمله من زينة وفوانيس وذكريات متراكمة في الوجدان، كمحفزات ذهنية قوية تساعد المريض على الشعور بالزمن والتواصل مع محيطه، وأن إدارة التأهيل النفسى والاجتماعي بالباقيات الصالحات تحرص على توظيف هذه المناسبات لخلق حالة من الدمج المجتمعي واستعادة الاستقرار الانفعالي للنزلاء، ما يعزز إحساسهم بالقيمة والأمان ويعيد ربطهم بخبراتهم الماضية.

وأشارت إلى أن الفعالية أبرزت الدور المحوري لفريق العمل من أطباء ومقدمي رعاية واخصائيين نفسيين واجتماعيين وممرضين وإداريين، حيث حرصت الإدارة على إشراكهم في جميع التفاصيل الترفيهية تقديراً لجهودهم المخلصة، إيماناً بأن الدعم النفسي والمعنوي لمقدمي الرعاية هو الركيزة الأساسية لضمان جودة الخدمة، ومناسبة لتجديد طاقتهم الإيجابية كعائلة واحدة.

الباقيات الصالحات عبلة الكحلاوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دار أبي الوطني رمضانية احتفالية رمضانية وفنية مرضى الزهايمر رمضان المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

ترشيحاتنا

نور اللبنانية

نور تطلب منع التصوير في جنازة زوجها

الهام شاهين وأشرف عبد الباقي

أحييك على أفكارك.. إلهام شاهين توجه رسالة لأشرف عبد الباقي

باسم سمرة

من أفضل ممثلي دراما رمضان .. محمود عبد الشكور يُشيد بـ باسم سمرة

بالصور

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد