الوحدة المحلية برأس غارب تواصل تطوير منظومة الإنارة بالكورنيش وشارع الإذاعة

تواصل الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب تنفيذ أعمال صيانة وتطوير منظومة الإنارة العامة بعدد من المناطق الحيوية بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة المرافق العامة بكافة مدن المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدولة برفع جودة الخدمات الأساسية.

وكلف اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة رأس غارب، قسم الكهرباء باستكمال أعمال صيانة الكشافات وإصلاح الأعطال بأعمدة الإنارة بمنطقتي الكورنيش وشارع الإذاعة، بما يضمن انتظام الخدمة وعدم التأثير على الحركة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وتضمنت الأعمال مراجعة الكشافات واستبدال التالف منها، إلى جانب إصلاح التوصيلات الكهربائية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الإنارة وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة لمستخدمي الطريق، خاصة مع تزايد الحركة خلال ساعات المساء.

وأكد رئيس المدينة استمرار تنفيذ حملات الصيانة الدورية بكافة الشوارع والميادين ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى الإضاءة العامة وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة، مع المتابعة المستمرة للأعمال لضمان الانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد.