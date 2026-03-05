محافظ أسوان يستقبل التهنئة من فئات المجتمع في إطار سياسة الباب المفتوح لدعم مسيرة التنمية

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمكتبه بديوان عام المحافظة عدداً من المهنئين من قيادات المؤسسات والهيئات الحكومية ، وممثلى الأحزاب السياسية والكيانات والإئتلافات الشبابية ، إلى جانب قيادات النقابات المهنية والعمالية ، وممثلى الأندية ومراكز الشباب ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة تولية مسئولية المحافظة ، والتأكيد على دعمه لمسيرة التنمية الجارية داخل المحافظة .

ويأتى ذلك فى إطار سياسة الباب المفتوح التى يتبناها المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لتعزيز التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع .

تهنئة

وخلال اللقاء، رحب محافظ أسوان بالحضور ، مشيداً بروح التعاون والتلاحم بين أبناء المجتمع الأسوانى لتعزيز جسور الثقة والتواصل مع المواطنين والإستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات التى تسهم فى دعم خطط التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات على أرض الواقع .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن المحافظة حريصة على إتاحة الفرصة أمام جميع الكيانات المجتمعية والشبابية للمشاركة الفعالة فى تنفيذ رؤية أسوان التنموية 2040 ، بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى، ويعزز من دور الشباب فى دعم المبادرات المجتمعية وترسيخ قيم العمل المشترك .