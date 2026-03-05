يارا السكري تلفت الأنظار بأداء استثنائي لشخصية روح في مسلسل علي كلاي

مع انتصاف شهر رمضان ووضوح ملامح المنافسة الدرامية، يبرز اسم يارا السكري كواحدة من أبرز مفاجآت الموسم الرمضاني، بعدما نجحت في أن تفرض حضورها بقوة وتخطف الأضواء، لتستحق عن جدارة لقب نجمة النصف الأول من دراما رمضان، بفضل أدائها المتوهج في مسلسل «علي كلاي».

وتقدم يارا السكري خلال العمل أداء متميزا عبر شخصية «روح»، حيث استطاعت أن تمنح الشخصية عمقا إنسانيا واضحا، وأن تعكس تحولات مشاعرها والتعقيدات النفسية بوعي درامي ناضج، حيث قدمت مزيجا متوازنا بين الحساسية والصلابة، لتجسد صراعًا داخليا مليئا بالتوترات العاطفية والإنسانية، وهو ما جعل الشخصية قريبة من وجدان الجمهور.

وبرهنت النجمة الصاعدة على امتلاكها أدوات فنية متطورة، إذ تنقلت بسلاسة بين مشاهد الضعف والانكسار التي أظهرت هشاشة «روح» الإنسانية، وبين لحظات الرومانسية المفعمة بالمشاعر، دون مبالغة أو افتعال، ومنح هذا الأداء المتزن المشاهد قدرا كبيرا من الصدق، وجعل تفاعل الجمهور مع الشخصية كبيرا، لتتحول يارا السكري إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي خلال الحلقات الأولى من الموسم.

كما نجحت في تقديم مشاهد المواجهة والانفعال بدرجة عالية من الإتقان، حيث بدا واضحا تحكمها في إيقاع الأداء وقدرتها على التعبير عن أدق التفاصيل الشعورية للشخصية، هذه القدرة على التنوع في الأداء بين الرقة والقوة أكدت أن ما تقدمه ليس مجرد حضور لافت، بل مشروع نجمة قادرة على الاستمرار والتطور.

ومع توالي الحلقات، أصبح من الواضح أن يارا السكري لم تعد مجرد موهبة صاعدة، بل فنانة تمتلك مقومات النجومية الكاملة. فالمشاهد التي قدمتها في «على كلاي» كشفت عن نضج فني قوى، وأثبتت لدى كثيرين بأنها باتت قادرة على الوقوف بثبات في صفوف نجمات الصف الأول، بل والمنافسة بقوة على أدوار البطولة في الأعمال المقبلة.

وحازت يارا السكرى على لقب صاروخ الدراما بهذا الأداء المتزن والواثق، حيث أثبتت أنها لا تعتمد على الانفعال الزائد، بل على الإحساس الحقيقي والقدرة على توصيل المشاعر بأبسط الأدوات، لتؤكد أن الرهان عليها كان في محله.

وتسير يارا السكري بخطوات واثقة نحو ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز النجمات الصاعدات في الساحة الدرامية، خاصة مع اختياراتها التي تميل إلى الأدوار المؤثرة إنسانيا، والتي تكشف عن طموح فني واضح ورغبة حقيقية في التطور وتجاوز القوالب التقليدية.