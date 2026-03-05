قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضربة في قلب بيروت.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد مدفعية حزب الله
شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
فن وثقافة

يارا السكري تلفت الأنظار بأداء استثنائي لشخصية روح في مسلسل علي كلاي

يارا السكري
يارا السكري
تقى الجيزاوي

مع انتصاف شهر رمضان ووضوح ملامح المنافسة الدرامية، يبرز اسم يارا السكري كواحدة من أبرز مفاجآت الموسم الرمضاني، بعدما نجحت في أن تفرض حضورها بقوة وتخطف الأضواء، لتستحق عن جدارة لقب نجمة النصف الأول من دراما رمضان، بفضل أدائها المتوهج في مسلسل «علي كلاي».

وتقدم يارا السكري خلال العمل أداء متميزا عبر شخصية «روح»، حيث استطاعت أن تمنح الشخصية عمقا إنسانيا واضحا، وأن تعكس تحولات مشاعرها والتعقيدات النفسية بوعي درامي ناضج، حيث قدمت مزيجا متوازنا بين الحساسية والصلابة، لتجسد صراعًا داخليا مليئا بالتوترات العاطفية والإنسانية، وهو ما جعل الشخصية قريبة من وجدان الجمهور.

وبرهنت النجمة الصاعدة على امتلاكها أدوات فنية متطورة، إذ تنقلت بسلاسة بين مشاهد الضعف والانكسار التي أظهرت هشاشة «روح» الإنسانية، وبين لحظات الرومانسية المفعمة بالمشاعر، دون مبالغة أو افتعال، ومنح هذا الأداء المتزن المشاهد قدرا كبيرا من الصدق، وجعل تفاعل الجمهور مع الشخصية كبيرا، لتتحول يارا السكري إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي خلال الحلقات الأولى من الموسم.

كما نجحت في تقديم مشاهد المواجهة والانفعال بدرجة عالية من الإتقان، حيث بدا واضحا تحكمها في إيقاع الأداء وقدرتها على التعبير عن أدق التفاصيل الشعورية للشخصية، هذه القدرة على التنوع في الأداء بين الرقة والقوة أكدت أن ما تقدمه ليس مجرد حضور لافت، بل مشروع نجمة قادرة على الاستمرار والتطور.

ومع توالي الحلقات، أصبح من الواضح أن يارا السكري لم تعد مجرد موهبة صاعدة، بل فنانة تمتلك مقومات النجومية الكاملة. فالمشاهد التي قدمتها في «على كلاي» كشفت عن نضج فني قوى، وأثبتت لدى كثيرين بأنها باتت قادرة على الوقوف بثبات في صفوف نجمات الصف الأول، بل والمنافسة بقوة على أدوار البطولة في الأعمال المقبلة.

وحازت يارا السكرى على لقب صاروخ الدراما بهذا الأداء المتزن والواثق، حيث أثبتت أنها لا تعتمد على الانفعال الزائد، بل على الإحساس الحقيقي والقدرة على توصيل المشاعر بأبسط الأدوات، لتؤكد أن الرهان عليها كان في محله.

وتسير يارا السكري بخطوات واثقة نحو ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز النجمات الصاعدات في الساحة الدرامية، خاصة مع اختياراتها التي تميل إلى الأدوار المؤثرة إنسانيا، والتي تكشف عن طموح فني واضح ورغبة حقيقية في التطور وتجاوز القوالب التقليدية.

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

كريم فهمي

كريم فهمي يكشف بداياته : لعبت في الزمالك ومرتبي 300 جنيه

مريم حليم

مريم حليم: مش ندمانة على أي خطوة في مشواري الفني

كريم فهمي

كريم فهمي: انفصال والديّ غيّر حياتي وأنا في الـ15.. وأستعد للعودة بقوة إلى السينما

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف "إشارة تحذير مبكرة" لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

