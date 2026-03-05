في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يقرر إقالة رئيس حي العامرية أول

قام المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بجولة مفاجئة بشارع الجمهورية بنطاق حي العامرية أول، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لفرض الانضباط بالشوارع والتصدي لكافة أشكال التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات.

وخلال الجولة، رصد المحافظ عددًا من أوجه القصور والتراخي في مستوى الأداء، إلى جانب انتشار الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة الانضباط للشارع.

وعلى الفور، قرر المحافظ إعفاء رئيس حي العامرية أول من مهام منصبها، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي تقصير في أداء الواجبات الوظيفية، وأن معيار التقييم هو التواجد الميداني الفعّال وتحقيق رضا المواطنين.

كما وجّه المحافظ بإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بشارع الجمهورية على الفور، بما في ذلك الباعة الجائلين والباكيات المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وعلى الفور تم استدعاء شرطة المرافق وقسم شرطة العامرية أول، حيث قاموا بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالحي بتنفيذ حملة فورية لإزالة الإشغالات والتعديات من الشارع.

وشدد المحافظ على إعطاء مهلة أسبوعين لأصحاب الباكيات والتعديات لإزالتها نهائيًا، مؤكدًا أن الشارع حق أصيل للمواطن ويجب الحفاظ عليه خاليًا من أي تعديات، مع استمرار الحملات المكثفة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم المتابعة بشكل مباشر ويومي لإزالة كافة التعديات والإشغالات