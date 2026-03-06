دعاء الجمعة الثالثة في شهر رمضان.. يوم مبارك تفتح فيه الأبواب

دعاء يوم الجمعة الثالثة في شهر رمضان ، يعبر دعاء الجمعة الثالثة من شهر رمضان عن تقرب العبد من الله وتواصله معه خلال هذا الشهر الكريم فالجمعة هي يوم مبارك يختلف عن غيره من أيام الأسبوع، حيث يفتح الله فيه أبواب الرحمة والبركة على عباده، ويعينهم على التقرب إليه وإحياء سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ويبدأ العبد الدعاء بالتضرع إلى الله في الجمعة الثالثة من رمضان، حيث نسأله أن يجعل في قلوبنا نورًا وفي ألسنتنا نورًا وفي جميع أجزاء أجسادنا نورًا، لنكون من أهل النور الذين يسعون إلى طاعة الله والاقتداء بنبيه الكريم.

دعاء الجمعة الثالثة من رمضان

اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعتهم يوم القيامة.

اللهم اجعلني ممن يقولون يوم الجمعة: اللهم اجعلها رحمة وبركة.

اللهم إني أسألك في هذا اليوم العظيم أن ترزقني الخير الكثير وأن تبعد عني الشر الكثير.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله الأطهار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات.

اللهم اجعل هذا اليوم من أفضل الأيام عندك، وأعظمها في الأجر، وأكثرها في الرحمة، وأجملها في الحسنات.

اللهم ارزقني في هذا اليوم الفرح والسعادة، واجعلني ممن يستجيب لدعاء المضطرين ويفرج عنهم.

اللهم ارزقنا الثبات على دينك وأعنا على طاعتك، واجعلنا ممن يقومون ليلهم ويصومون نهارهم.

اللهم اجعلنا من المتقين الذين يخشون ربهم بينما يرون، ويحسنون الظن بك بينما لا يرون.



اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

اللهم اجعلنا من المحسنين الذين يعملون بما أمروا، ويتجنبون ما نهوا عنه، ويحسنون إلى جميع المخلوقين.

اللهم ارزقنا الصبر على ما جرى به الليل والنهار، واجعلنا من المتوكلين عليك في كل أمرنا.

اللهم اجعل لنا في هذا اليوم فرحة وسروراً، وأعنا على العمل الصالح وترك المنكر.





دعاء ليلة الجمعة الثالثة من رمضان، يستحب الاكثار من الدعاء في ليلة الجمعة الثالثة من رمضان ونذكر في الدعاء الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطاهرين وأصحابه الكرام، حيث يعد هذا الدعاء تكريمًا لهم ولما قدموه للإسلام والمسلمين، دليلًا على حبنا لهم واحترامنا لهم.

,شهر رمضان هو شهر الصيام والقيام والعبادة، يستحب لكل مسلم أن يدعوا الله أن يجعله علينا شهر خير وبركة ونعمة، حيث يتضاعف فيه الأجر وتتنزل فيه رحمة الله وتفتح أبواب المغفرة والعتق من النار كما عليه أن يسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام والدعاء ويجعله من المتقربين إليه والمغفور لهم والمعتقين من النار.

ويقول في دعاء ليلة الجمعة الثالثة من رمضان اللهمَّ اجْعَلْ في قُلُوبِنَا نُورًا، وفِي ألسِنَتِنَا نُورًا، وفِي أَبْصَارِنَا نُورًا، وفِي أَسْمَاعِنَا نُورًا، وعَنْ يُمْنَاكَ نُورًا، وعَنْ شِمَالِنَا نُورًا، ومِنْ فَوْقِنَا نُورًا، ومِنْ تَحْتِنَا نُورًا، اللهمَّ اجْعَلْ لَنَا نُورًا

اللهمَّ انْعَمْ عَلَيْنَا بِالسَّمْعِ والْبَصَرِ، وَقُوَّتِنَا عَلَى طَاعَتِكَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ أَمْرَكَ، ويَتَّبِعُونَ سُنَّةَ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم، وَيَعْمَلُونَ بِكِتَابِكَ الكَرِيمِ، وَيَعْتَصِمُونَ بِحَبْلِكَ الْمُتِينِ، وَيَتَوَحَّدُونَ عَلَى طَرِيقَةِ أَصْحَابِكَ الْكِرَامِ، وَاجْمَعْنَا مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

اللهمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، إِنَّكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ لِلدَّعَاءِ.

-اللهم بحق هذا الشهر الفضيل بارك في أولادي ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب اللهم علمهم ماجهلوا وذكرهم مانسوا وافتح عليهم من بركات السموات والأرض إنك سميع مجيب الدعوات اللهم إني أسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.

اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين رب هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظا في الدنيا والآخره اللهم اجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اغفر ذنوبهم الله طهر قلوبهم اللهم حصن فروجهم اللهم حسن أخلاقهم واملأ قلوبهم نورا وحكمة وأهلهم لقبول كل نعمة وأصلحهم وأصلح بهم الأمة .

-اللهم اجعلهم من حرس الدين ومن الذاكرين والمذكورين وألطف بهم ياكريم اللهم علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك واجعلهم من أوجه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك اللهم اجعلهم حفظة لكتابك اللهم اجعل القرآن العظيم ربع قلوبهم وشفاء لصدورهم ونورا لأبصارهم اللهم افتح عليهم فتوح العارفين اللهم ارزقهم الحكمة والعلم النافع وزين أخلاقهم بالحلم قبولهم بالتقوى وجملهم بالعافية وعافهم واعف عنهم.

اللهم ارزقهم المعلم الصالح والصحبة الطيبة اللهم ارزقهم القناعة والرضا اللهم نزه قلوبهم عن التعلق بمن دونك وأجعلهم ممن تحبهم ويحبونك .

اللهم ارزقهم حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربهم إلى حبك اللهم اجعلهم ممن تواضع لك فرفعته واستكان لهيبتك فأحببته وتقرب إليك فقربته وسألك فأجبته .

-اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني من المسلمين وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم اللهم إنك قلت وقولك حق أدعوني استجب لكم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابه وهذا الجهد وعليك الإتكال اللهم أعطني جميع ذلك بتوفيقك ورحمتك وأعط جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مثل الذي سألتك لنفسي ولأولادي عاجل الدنيا وآجل الآخرة .

-إنك قريب مجيب سميع عفو غفور رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز ياغفار اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين

دعاء يوم الجمعة الثالثة من رمضان، أدعية الجمعة هي من أهم الأدعية التي يتم تلاوتها في يوم الجمعة خاصة وأن الكثير يبحث عن دعاء يوم الجمعة الثالثة من رمضان، وهي تعبر عن الشكر والتقدير لله على نعمه ورحمته، وتدعو إلى الخير والبركة في هذا اليوم المبارك. وفيما يلي بعض أدعية الجمعة التي يمكن ترديدها في هذا اليوم المبارك.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اجعل هذا اليوم يوماً مباركاً علينا وعلى المسلمين جميعاً، واجعل فيه الخير والبركة، واجعل فيه السعادة والرضا، واجعله يوماً يكتب فيه الأجر والثواب.

اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تزيدنا من نعمك ورحمتك، وأن تغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن خطايانا، وأن تجعل لنا في هذا اليوم الفرح والسعادة، وأن تحفظنا وتحمينا من كل شر ومكروه.

اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تجعله يوماً مباركاً علينا وعلى المسلمين جميعاً، وأن تجعل فيه الخير والبركة، وأن تمنحنا فيه الرزق والنعمة، وأن تغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين جميعاً، وأن تجعل فيه الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تجعلنا من الذين يحبونك ويحبون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا من الذين يتبعون