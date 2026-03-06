قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع القطرية: التصدي لهجمة بمسيرات استهدفت قاعدة العديد الجوية
الجيش الإسرائيلي: بدء موجة جديدة واسعة النطاق في طهران
«بصمة مصرية».. طلاب إعلام القاهرة يشاركون في مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
سعر عيار 24 اليوم 6-3-2026
ليلة دامية.. 10 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
صيد ثمين.. الجيش الأمريكي يعلن استهداف حاملة طائرات إيرانية
دوي صفارات إنذار في الكويت.. وسماع أصوات انفجارات قوية
أمن الغربية يكشف غموض إلقاء مواطن من توك توك بكوبري سمنود العلوي
قطر: مستوى التهديد الأمني مرتفع.. ابقوا في منازلكم وابتعدوا عن النوافد
دعاء ثالث جمعة من رمضان.. 8 كلمات فيها العجب
كهف الظلمة بسيناء.. فنون من العصر الجليدي منذ 15 ألف عام مشابهة لمثيلاتها في أوروبا
أعلى سعر دولار اليوم 6-3-2026
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث عند تناول الكركديه على الإفطار في رمضان؟

الكركدية
الكركدية
ريهام قدري

يعد الكركديه من المشروبات الرمضانية الشهيرة التي يفضلها كثيرون على مائدة الإفطار، خاصة لما يتمتع به من طعم منعش وفوائد صحية متعددة.

 لكن تناوله بعد ساعات الصيام الطويلة قد يكون له بعض التأثيرات على الجسم، سواء الإيجابية أو التي تحتاج إلى اعتدال.


ترطيب الجسم وتعويض السوائل


يساعد الكركديه على ترطيب الجسم بعد ساعات الصيام، إذ يساهم في تعويض جزء من السوائل التي يفقدها الجسم خلال النهار، خاصة إذا تم تناوله بارداً.


المساهمة في خفض ضغط الدم
يحتوي الكركديه على مركبات طبيعية تساعد على خفض ضغط الدم، لذلك قد يكون مفيداً لمن يعانون من ارتفاع الضغط، لكن يجب على أصحاب الضغط المنخفض تناوله بحذر.


تحسين عملية الهضم
يساعد الكركديه في تنشيط الهضم وتقليل الشعور بالانتفاخ بعد الإفطار، كما أنه قد يساهم في تهدئة المعدة لدى بعض الأشخاص.


مصدر غني بمضادات الأكسدة
يحتوي الكركديه على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية المناعة وحماية الجسم من الالتهابات.


تنبيه لمرضى الضغط المنخفض
رغم فوائده، فإن الإفراط في تناول الكركديه قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم بشكل ملحوظ، لذلك يُنصح بتناوله باعتدال خاصة لمن يعانون من ضغط الدم المنخفض.



يفضل تناول كوب واحد من الكركديه على الإفطار دون الإفراط في السكر، حتى يتم الاستفادة من فوائده الصحية دون التأثير سلباً على الجسم.

