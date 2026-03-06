قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابات واعتقالات خلال اقتحامات إسرائيلية عدة مناطق بالضفة الغربية
الشرق الأوسط على صفيح ساخن| بيروت تحت النيران.. تل أبيب تقصف بصواريخ انشطارية.. حزب الله يأمر بإخلاء الشمال.. والخليج يعيش ليلة انفجارات
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
السفيرة الرومانية بالقاهرة: شراكتنا مع مصر نموذج للصداقة التاريخية والتعاون الاقتصادي المتنامي
أداء ثابت.. الدولار في السوق الرسمية اليوم 6-3-2026
هل إمساك الصائم عن المفطرات يكون قبل أذان الفجر بوقت معين؟.. الإفتاء توضح
ترامب: ننهي العملية ضد إيران أولا ثم نبحث خطة التعامل مع كوبا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-3-2026 والقنوات الناقلة
اليوم.. الصحفيين تعقد اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية والحساب الختامي
مصير الذهب صباح اليوم 6-3-2026.. ثابت عند 7200 جنيه للجرام
ترامب: نريد تغيير هيكل القيادة في طهران.. ولدي تفضيلات لمن يحكم إيران
الإذاعة الإيرانية: انفجارات في غرب وشرق طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحث العلمي تعلن بدء التقديم لمنح الماجستير والدكتوراه Step By Step – Cycle 2

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي
نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار دور الأكاديمية في دعم المشروعات القومية وتطويع البحث العلمي لإيجاد حلول سريعة وفعالة لمشكلات المجتمع، وتعزيز نمو وتقدم الاقتصاد المصري، تعلن الأكاديمية عن فتح باب التقدم لمنح:

🔹 الماجستير
🔹 الدكتوراه

وذلك ضمن البرنامج الرئيسي لتنمية قدرات الباحثين من الثانوية للعالمية (GROWTH).

فترة التقديم: من 1 مارس وحتى 31 مايو 2026

أولًا: منح الدكتوراه
مدة المنحة: 4 سنوات
قيمة المنحة: حتى 350,000 جنيه مصري (كحد أقصى)
لا تشمل المنحة مرتبات أو حوافز شهرية

الشروط الرئيسية:
• مصري الجنسية
• حاصل على الماجستير من جامعة معترف بها (بحد أدنى جيد جدًا في البكالوريوس)
• مسجل فعليًا بالدراسات العليا بإحدى الجامعات المصرية
• الانتهاء من تمهيدي الدكتوراه
• ألا يزيد السن عن 35 عامًا
• تابع لجهة بحثية أو قسم بحث وتطوير بإحدى الشركات/المصانع
• غير منتفع بأي منحة أخرى
• استيفاء الموقف من التجنيد/الخدمة العامة
• أولوية للحاصلين على منحة "علماء الجيل القادم"
• مراعاة H-Index للمتقدم والمشرف الرئيسي
• المفاضلة وفقًا للتقدير التراكمي، وعند التساوي تُراعى الخبرة العملية
• المنحة لا تُعد تعيينًا أو التزامًا بالتوظيف.

رابط التقديم للدكتوراه:
http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9step-by-step-cycle-2/?lang=ar

أما بالنسبة لمنح الماجستير فمدتها: 3 سنوات حيث أن قيمة المنحة: حتى 250,000 جنيه مصري (كحد أقصى)، ولا تشمل المنحة مرتبات أو حوافز شهرية

واوضحت الشروط الرئيسية:

• مصري الجنسية
• حاصل على بكالوريوس بتقدير جيد جدًا على الأقل من جامعة معترف بها
• مسجل فعليًا بالدراسات العليا (ماجستير) بإحدى الجامعات المصرية
• الانتهاء من تمهيدي الماجستير
• ألا يزيد السن عن 30 عامًا
• تابع لجهة بحثية أو قسم بحث وتطوير بشركة/مصنع
• غير منتفع بأي منحة أخرى
• استيفاء الموقف من التجنيد/الخدمة العامة
• المفاضلة وفقًا للتقدير التراكمي، وعند التساوي تُراعى الخبرة العملية
• المنحة لا تُعد تعيينًا أو التزامًا بالتوظيف

رابط التقديم للماجستير:
http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1step-by-step-cycle-2/?lang=ar

واوضحت مجالات التقديم (للماجستير والدكتوراه):
تشمل جميع العلوم الأساسية والتطبيقية ذات الأولوية وفق رؤية مصر 2030، مع التركيز على التكنولوجيات البازغة مثل:
الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، التكنولوجيا الحيوية، الأمن السيبراني، الحوسبة عالية الأداء، المواد المتقدمة، الأنظمة المستقلة، الحوسبة الكمومية، تحرير الجينوم، وغيرها.

للاستفسارات:
[email protected]

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

مصر للطيران

مصر للطيران: تشغيل بعض الرحلات تجريبيا غدا إلى دبي والدمام

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

افطار رمضان

إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر جموده ويرتفع 5 جنيهات مساء اليوم 5-3-2026

ترشيحاتنا

تويوتا bZ7

مواصفات تويوتا bZ7 الجديدة.. كم يبلغ سعرها؟

رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

شاهد.. رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

سكودا كودياك موديل 2026

سكودا كودياك 2026 الجديدة.. مواصفات وأسعار 3 فئات وصور

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد