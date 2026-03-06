البحث العلمي تعلن بدء التقديم لمنح الماجستير والدكتوراه Step By Step – Cycle 2

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار دور الأكاديمية في دعم المشروعات القومية وتطويع البحث العلمي لإيجاد حلول سريعة وفعالة لمشكلات المجتمع، وتعزيز نمو وتقدم الاقتصاد المصري، تعلن الأكاديمية عن فتح باب التقدم لمنح:

🔹 الماجستير

🔹 الدكتوراه

وذلك ضمن البرنامج الرئيسي لتنمية قدرات الباحثين من الثانوية للعالمية (GROWTH).

فترة التقديم: من 1 مارس وحتى 31 مايو 2026

أولًا: منح الدكتوراه

مدة المنحة: 4 سنوات

قيمة المنحة: حتى 350,000 جنيه مصري (كحد أقصى)

لا تشمل المنحة مرتبات أو حوافز شهرية

الشروط الرئيسية:

• مصري الجنسية

• حاصل على الماجستير من جامعة معترف بها (بحد أدنى جيد جدًا في البكالوريوس)

• مسجل فعليًا بالدراسات العليا بإحدى الجامعات المصرية

• الانتهاء من تمهيدي الدكتوراه

• ألا يزيد السن عن 35 عامًا

• تابع لجهة بحثية أو قسم بحث وتطوير بإحدى الشركات/المصانع

• غير منتفع بأي منحة أخرى

• استيفاء الموقف من التجنيد/الخدمة العامة

• أولوية للحاصلين على منحة "علماء الجيل القادم"

• مراعاة H-Index للمتقدم والمشرف الرئيسي

• المفاضلة وفقًا للتقدير التراكمي، وعند التساوي تُراعى الخبرة العملية

• المنحة لا تُعد تعيينًا أو التزامًا بالتوظيف.

رابط التقديم للدكتوراه:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9step-by-step-cycle-2/?lang=ar

أما بالنسبة لمنح الماجستير فمدتها: 3 سنوات حيث أن قيمة المنحة: حتى 250,000 جنيه مصري (كحد أقصى)، ولا تشمل المنحة مرتبات أو حوافز شهرية

واوضحت الشروط الرئيسية:

• مصري الجنسية

• حاصل على بكالوريوس بتقدير جيد جدًا على الأقل من جامعة معترف بها

• مسجل فعليًا بالدراسات العليا (ماجستير) بإحدى الجامعات المصرية

• الانتهاء من تمهيدي الماجستير

• ألا يزيد السن عن 30 عامًا

• تابع لجهة بحثية أو قسم بحث وتطوير بشركة/مصنع

• غير منتفع بأي منحة أخرى

• استيفاء الموقف من التجنيد/الخدمة العامة

• المفاضلة وفقًا للتقدير التراكمي، وعند التساوي تُراعى الخبرة العملية

• المنحة لا تُعد تعيينًا أو التزامًا بالتوظيف

رابط التقديم للماجستير:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1step-by-step-cycle-2/?lang=ar

واوضحت مجالات التقديم (للماجستير والدكتوراه):

تشمل جميع العلوم الأساسية والتطبيقية ذات الأولوية وفق رؤية مصر 2030، مع التركيز على التكنولوجيات البازغة مثل:

الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، التكنولوجيا الحيوية، الأمن السيبراني، الحوسبة عالية الأداء، المواد المتقدمة، الأنظمة المستقلة، الحوسبة الكمومية، تحرير الجينوم، وغيرها.

للاستفسارات:

[email protected]