أسيوط.. تشغيل 1126 شاباً ومنح 1100 شهادة قياس مهارة وكارنيه مزاولة مهنة خلال شهر فبراير

تابع اللواء محمد علوان محافظ أسيوط جهود مديرية العمل بالمحافظة خلال شهر فبراير، في مجالات التشغيل والتدريب ومنح التراخيص والتفتيش العمالي، في إطار المتابعة المستمرة لأداء المديريات الخدمية وتعزيز الجهود المبذولة لدعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل للشباب.

وأوضح المحافظ أنه تلقى تقريرًا من مديرية العمل برئاسة حازم علي حسين وكيل الوزارة، يفيد إنه تم خلال الشهر الماضي توفير فرص عمل لـ 1126 شاباً وفتاة في عدد من مجالات العمل المختلفة، من بين 3192 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة لخفض معدلات البطالة ودعم الشباب، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المديرية، قامت كذلك بمنح 1100 شهادة قياس مهارة وكارنيه مزاولة مهنة للعمالة المتقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الفنية والمهنية وتأهيلها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف المحافظ أن المديرية نظمت 18 ندوة وملتقى توعوياً في مجالات السلامة والصحة المهنية والمفاوضة الجماعية، كما تم في مجال التشغيل الخارجي تسليم 139 عقد عمل واردة من الوزارة، إلى جانب استخراج وتسليم 117 عقد عمل أخرى.

وفي مجال التفتيش، أوضح المحافظ أنه تم المرور على 158 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية وتحرير 86 محضراً للمخالفات، فضلاً عن المشاركة في لجان منح التراخيص لعدد 26 منشأة. كما تم التفتيش العمالي على 1113 منشأة يعمل بها 4550 عاملاً، وأسفرت الحملات عن تحرير 138 محضراً للمخالفين.

كما تلقت المديرية 31 شكوى في مجال علاقات العمل تم إحالة معظمها إلى اللجنة القضائية وتسوية عدد كبير منها، مع استمرار بحث باقي الشكاوى. وشملت الحملات التفتيش على 62 منشأة في مجال عمل الطفل، و30 منشأة لمتابعة التزامها بساعات عمل المرأة، و10 منشآت بشأن الراحات الأسبوعية.

وفي مجال التدريب المهني، تم تدريب عدد من الشباب والفتيات على مهن مختلفة، منها التفصيل والخياطة وصيانة أجهزة المحمول والتوصيلات الكهربائية، بهدف تأهيلهم لسوق العمل.

وأكد محافظ أسيوط استمرار دعم جهود مديرية العمل في توفير فرص التدريب والتشغيل للشباب، وتعزيز الرقابة على المنشآت لضمان تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتحقيق بيئة عمل آمنة للعاملين.