أورنچ مصر تفوز بجائزة «أثر» لأفضل الممارسات في الاستدامة والمسئولية المجتمعية

تقديرًا لمسيرتها المؤسسية الرائدة في ترسيخ مفاهيم الاستدامة والمسئولية المجتمعية، وتكريمًا لدورها الفاعل في دعم أولويات التنمية الوطنية، تُوِّجت أورنچ مصر بجائزة Athar Award for Best Practices in CSR and Sustainability في دورتها الثانية، تأكيدا على مكانتها كشريك تنموي مؤثر يسهم في إحداث أثر مستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

وتُعد جائزة «أثر» واحدة من أبرز المنصات المتخصصة في تكريم أفضل الممارسات في مجالات الاستدامة والمسئولية المجتمعية، حيث تعتمد معايير تقييم دقيقة تركز على قياس الأثر الحقيقي للمبادرات، ومدى اتساقها مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وقدرتها على تحويل الالتزام المجتمعي إلى نتائج تنموية طويلة الأجل.

تسلمت الجائزة مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي بـ أورنچ مصر، التي أكدت أن هذا التكريم يعكس التزام أورنچ المستمر بترسيخ مفهوم المسئولية المجتمعية والاستدامة كركيزة استراتيجية في جميع أنشطتها التشغيلية.

وقالت مها ناجي "يمثل حصول أورنچ مصر على جائزة «أثر» تأكيدًا على أن إستراتيجيتنا في المسئولية المجتمعية والاستدامة تقوم على رؤية مؤسسية واضحة ترتكز على نتائج قابلة للقياس وتأثير حقيقي ومستدام في حياة المواطنين.

وأضافت: تسعى أورنج مصر إلى الإسهام الفاعل في بناء مجتمع رقمي أكثر شمولًا وتمكينًا، عبر الاستثمار في التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي ودعم الشباب وريادة الأعمال، بما يعزز قدرتنا على خلق قيمة مشتركة للاقتصاد والمجتمع المصري."

وجاء هذا التكريم تتويجًا لعام 2025 الذي مثّل محطة فارقة في مسيرة الشركة نحو تعظيم الأثر المجتمعي المستدام، حيث أعادت اورنچ صياغة مفهوم المسئولية المجتمعية ليقوم على بناء قدرات طويلة الأجل بدلًا من الدعم المرحلي.

فعلى صعيد التعليم، واصلت الشركة التوسع في مدارس اورنچ الرقمية ليصل عددها إلى 100 مدرسة تخدم أكثر من 3000 طالب وطالبة في مختلف المحافظات، إلى جانب حملات دعم تكافؤ الفرص التعليمية.

وفي مجال تمكين المرأة اقتصاديًا، توسعت مراكز «أورنچ الرقمية للمرأة» لتصل إلى 18 مركزًا في محافظات الصعيد، استفادت منها أكثر من 21 ألف سيدة عبر برامج تدريبية متخصصة تعزز المهارات الرقمية والاستقلال الاقتصادي.

كما عززت أورنچ جهودها في تمكين الشباب رقميًا من خلال دعم المسابقة القومية Digitopia بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي ساهمت في تدريب أكثر من 25 ألف شاب وفتاة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والألعاب الرقمية والتقنيات الإبداعية، دعمًا لجاهزية الكوادر الوطنية لسوق العمل الرقمي.

وامتدت جهود الشركة لدعم ريادة الأعمال عبر تنظيم الدورة الخامسة عشرة من جائزة أورنچ للمشروعات الناشئة OSVP، ورعاية مسابقة Enactus للعام التاسع عشر، إضافة إلى دعم دمج ذوي الهمم في مجالات التكنولوجيا، بما يعزز مفهوم الشمول الرقمي.

وواصلت أورنچ مصر تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الاستدامة، حيث يتم تشغيل أكثر من 40% من مواقع الشبكة باستخدام الطاقة المتجددة. كما نجحت الشركة في جمع وإعادة تدوير أكثر من 3000 جهاز إلكتروني من العملاء بطريقة آمنة. وشارك أكثر من 2000 موظف في جلسات توعية وتدريب لتعزيز ثقافة الاستدامة، مع التزام الشركة بالشفافية من خلال إصدار تقارير سنوية وفق معايير ESG تستعرض المبادرات والإنجازات والأهداف المستقبلية.

وفي إطار الحماية الاجتماعية، ضاعفت أورنج تبرعات العملاء عبر محفظة «أورنچ كاش» خلال شهر رمضان، إلى جانب دعم آلاف الأسر الأولى بالرعاية، ومواصلة مساندة القضايا الصحية وعلى رأسها دعم مركز بهية لمحاربات سرطان الثدي.

ويؤكد هذا الفوز مكانة أورنچ مصر كشريك تنموي استراتيجي يعتمد نموذجًا متكاملًا في إدارة الاستدامة، يجمع بين الأداء التشغيلي المسئول والتأثير الاجتماعي الإيجابي، ويحوّل الابتكار الرقمي إلى قوة دافعة للتنمية الشاملة في مصر.