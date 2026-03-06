استجابة فورية من محافظ مطروح لمطالب أهالي قرية فوكة بالضبعة| صور

استمع اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، عقب أداء صلاة الجمعة بقرية فوكة بالضبعة لعدد من مطالب الأهالي بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والعميد ياسر عامر رئيس مركز ومدينة الضبعة، والدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، ورؤساء القرى وعدد من أهالي القري.

وأكد محافظ مطروح حرص المحافظة على تلبية أولويات احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

و أكد المحافظ أنه جارٍ اتخاذ إجراءات لتأمين كميات المياه وانتظام ضخ المياه، مع إعداد منظومة للسيطرة على خط المياه بطول الساحل ومنع التعديات عليه، مع مسؤولية كل قبيلة عن مسار الخط بمنطقتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

ووجه بإعداد مقايسة لنقل خط المياه عبر معدية من قبلي إلى بحري السكة الحديد بفوكة، مع تشغيل خط المياه بالقرية ثلاثة أيام أسبوعيًا بدءًا من الأسبوع المقبل، ودعمها بسيارة مياه إضافية.

وفي قطاع الكهرباء، وجه المحافظ بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة لتقوية الشبكات ودعمها بمحولات ذات قدرات أعلى، بما يسهم في تحقيق استقرار التيار الكهربائي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفيما يخص قطاع الصحة أشار المحافظ إلى عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات بدأت بجامعة الأزهر لتوفير أطباء استشاريين مقيمين ودعم الوحدات الصحية، إلى جانب التعاون مع شركات البترول والمجتمع المدني لدعم قطاع الصحة.

ووجه المحافظ بحصر احتياجات التجمعات الصغيرة مثل ضي ورحيل وحريقة من الخدمات الأساسية كالمياه والطرق والتعليم، نظرًا لبعدها عن قرية فوكة ووقوعها قبلي السكة الحديد.