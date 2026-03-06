قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يشدد على الرقابة التموينية ويعلن ضبط 750 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها للسوق السوداء

تهريب الغاز بالغربية
تهريب الغاز بالغربية
الغربية أحمد علي

أصدر  اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اليوم توجيهات عاجلة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق ومستودعات البوتاجاز لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي استغلال أو تلاعب بالأسطوانات المدعمة، وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية من ضبط أكبر حملة تموينية لمكافحة تهريب وبيع الأسطوانات بالسوق السوداء في مركز المحلة الكبرى.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد المحافظ خلال متابعته للحملة أن المحافظة لا تتهاون مع أي محاولات تهدف إلى استغلال المواطنين، مشددًا على ضرورة حماية الدعم الحكومي بما يضمن استقرار الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصةً للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الحملات المكثفة مستمرة على مدار الساعة لضمان ضبط الأسواق والمستودعات.

تهريب الغاز 

وكشف المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 477 أسطوانة بوتاجاز من حصة أحد المستودعات بقرية من قرى مركز المحلة الكبرى، بعد أن تبين قيام المسؤول بالتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء بأسعار تزيد عن السعر الرسمي، بالإضافة إلى ضبط 273 أسطوانة من مستودع آخر بنفس المركز، وكذلك ضبط 113 أسطوانة بمستودع ثالث نتيجة البيع بأسعار زائدة، وتم التحفظ على جميع الأسطوانات لحين تصرف النيابة العامة.

ردع المخالفين 

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تحرير محضري بيع بأزيد من السعر الرسمي لعدد 2 أسطوانة، بالإضافة إلى 4 محاضر عدم مزاولة النشاط لبعض مستودعات البوتاجاز، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 750 أسطوانة مهربة و115 أسطوانة تم ضبطها للبيع بأزيد من السعر الرسمي، مؤكداً أن الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت حيال جميع المخالفين.

حملات تموينية 

وأكد محافظ الغربية على استمرار الحملات التموينية المكثفة والمرور الميداني اليومي لضمان ضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير السلع الأساسية بأسعارها الرسمية وحماية الدعم من أي استغلال.

اخبار محافظة الغربية ردع مخالفين حملات تموينية تهريب اسطوانات الغاز

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

الاهلي

تعليق قوي من الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب

لوتس

شركة لوتس تصنع سيارة دفع رباعي هجينة بوزن 5800 رطل

ريلمي Narzo Power 5G

Realme Narzo Power 5G.. هاتف جديد من ريلمي ببطارية هائلة يلفت الأنظار

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. جوجل تخفض عمولة متجر التطبيقات وتمهد لعودة فورتنايت

روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور

قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين

منيو فطار 16 رمضان.. طريقة عمل الدجاج بالكارى والأرز بالخلطة

طريقة عمل الدجاج بالكاري
طريقة عمل الدجاج بالكاري
طريقة عمل الدجاج بالكاري

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

فاجن جولف 9
فاجن جولف 9
فاجن جولف 9

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

سلوى خطاب
سلوى خطاب
سلوى خطاب

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

