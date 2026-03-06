محافظ الغربية يشدد على الرقابة التموينية ويعلن ضبط 750 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها للسوق السوداء

أصدر اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اليوم توجيهات عاجلة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق ومستودعات البوتاجاز لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي استغلال أو تلاعب بالأسطوانات المدعمة، وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية من ضبط أكبر حملة تموينية لمكافحة تهريب وبيع الأسطوانات بالسوق السوداء في مركز المحلة الكبرى.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ خلال متابعته للحملة أن المحافظة لا تتهاون مع أي محاولات تهدف إلى استغلال المواطنين، مشددًا على ضرورة حماية الدعم الحكومي بما يضمن استقرار الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصةً للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الحملات المكثفة مستمرة على مدار الساعة لضمان ضبط الأسواق والمستودعات.

تهريب الغاز

وكشف المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 477 أسطوانة بوتاجاز من حصة أحد المستودعات بقرية من قرى مركز المحلة الكبرى، بعد أن تبين قيام المسؤول بالتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء بأسعار تزيد عن السعر الرسمي، بالإضافة إلى ضبط 273 أسطوانة من مستودع آخر بنفس المركز، وكذلك ضبط 113 أسطوانة بمستودع ثالث نتيجة البيع بأسعار زائدة، وتم التحفظ على جميع الأسطوانات لحين تصرف النيابة العامة.

ردع المخالفين

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تحرير محضري بيع بأزيد من السعر الرسمي لعدد 2 أسطوانة، بالإضافة إلى 4 محاضر عدم مزاولة النشاط لبعض مستودعات البوتاجاز، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 750 أسطوانة مهربة و115 أسطوانة تم ضبطها للبيع بأزيد من السعر الرسمي، مؤكداً أن الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت حيال جميع المخالفين.

حملات تموينية

وأكد محافظ الغربية على استمرار الحملات التموينية المكثفة والمرور الميداني اليومي لضمان ضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير السلع الأساسية بأسعارها الرسمية وحماية الدعم من أي استغلال.