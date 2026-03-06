قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريم فهمي : لم أتعرض للتحرش أبداً أثناء عملي مع طبيب أسنان
بيزيرا وشيكو بانزا يقودان الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري
أفشة ومابولولو يقودان الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري
السما مليانة صواريخ .. موقف مفاجئ لـ أنغام في حفلها الجديد
سريلانكا تستلم سفينة إيرانية وتنقل 204 من بحارتها
استمرار الغضب الملحمي .. البيت الأبيض: نحتاج 6 أسابيع لتحقيق أهداف الحرب ضد إيران
لقطات من وصول حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي إلى برشلونة.. شاهد
التوفيق للطاعة.. خالد الجندي يوضح دليل محبة الله للعبد
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري
إعادة على منصب نقيب المهندسين بين ضاحي وعبد الغني.. والكفراوي يحسم القاهرة
تصعيد عسكري في شرق المتوسط .. مروحيات بريطانية مضادة للطائرات المسيرة تصل قبرص
رسميًا.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 وأول أيامه
السفير عاطف سالم: فترة عملي في إيلات منحتني خبرة واسعة وفهمًا أعمق لإسرائيل

عبد الخالق صلاح

قال السفير عاطف سالم سيد الأهل، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، إن السنوات الأربع التي قضاها قنصلًا عامًا لمصر في إيلات كانت من أهم فترات حياته الدبلوماسية، لما وفرته له من حرية حركة واسعة داخل إسرائيل، ما أتاح له التعرف على المدن والشوارع والمواقع من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وجمع معلومات وكتب ودراسات عن إسرائيل أفادته كثيرًا في عمله.

وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن خبرته مع إسرائيل بدأت منذ أن كان سكرتيرًا ثانيًا في السفارة المصرية بموسكو عام 1993، حين شارك في لجنة متابعة مؤتمر السلام، حيث أتيحت له فرصة لقاء مسؤولين إسرائيليين كبار، أبرزهم حيين برليف، السفير الإسرائيلي في موسكو آنذاك، مؤكّدًا أن هذه التجارب المبكرة ساعدته على دراسة البلد وفهم السياسي الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه تعلم اللغة العبرية بشكل محدود لفهم الأمور السياسية، بينما ساعدته معرفته باللغة الروسية في التواصل مع الإسرائيليين من أصول روسية، وأن بعض المسؤولين الإسرائيليين، مثل أيوب القارة، كانوا يتحدثون العربية في الاجتماعات، ما سهل عليه التعامل معهم.

وقال إن هذه الفترة كانت غنية بالمعلومات والوثائق، وأنه بعد عودته إلى مصر أكمل جمعها، وأنشأ مكتبة إسرائيلية شاملة من المذكرات والكتب والوثائق التي جمعها خلال سنوات عمله في إسرائيل.

