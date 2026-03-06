قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معتمد جمال يشيد بجماهير الزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري
حريق ضخم بمكاتب ومستودعات شركتي هاليبرتون وكيه بي آر الأمريكيتين بالعراق
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: ضرب الدول العربية يعزل إيران.. والمنطقة لا تحتمل حربا جديدة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذر الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري من خطورة استهداف الدول العربية أو تهديد أمنها، مؤكدًا أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية تتطلب التهدئة وليس التصعيد.

تحذير من تداعيات التصعيد على الخليج والاقتصاد الإقليمي

وقال بكري خلال حقائق وأسرار إن أي اعتداء على دول الخليج في هذا التوقيت سيؤدي إلى عزل الدولة التي تقدم عليه، مشيرًا إلى أن المنطقة تحتاج إلى التعاون بين دولها وليس الدخول في صراعات جديدة.

وأضاف أن الحرس الثوري الإيراني يمتلك قدرات صاروخية كبيرة، إلا أن توجيه هذه القوة ضد دول عربية سيعزز المخاوف الإقليمية ويؤكد مخاوف البعض من تحول إيران إلى مصدر تهديد في المنطقة.

وأوضح أن دول الخليج تعاني من التوترات الحالية بصمت، مؤكدًا أن هذه الدول لم تفتح أجواءها لضرب إيران، بل تسعى إلى الدفاع عن أمنها واستقرارها فقط.

وتساءل بكري عما إذا كانت الحرب الحالية ستنتهي قريبًا، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تحدث سابقًا عن إنهاء الحرب مع إيران، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل الصراع في المنطقة.

وأشار إلى أن تجارب الحروب في العراق والسودان وليبيا واليمن وسوريا أثبتت أن الحروب لا تجلب سوى الدمار والمعاناة للشعوب، مشددًا على ضرورة تجنب تكرار هذه السيناريوهات في أي دولة أخرى بالمنطقة.

كما لفت بكري إلى أن التوترات الإقليمية تنعكس سريعًا على الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى ارتفاع سعر الدولار وتأثير الأزمات على قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على استقرار الدول العربية، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية ستعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل المخاوف المتزايدة من اتساع رقعة الصراع.

مصطفى بكري حقائق وأسرار الحرس الثوري الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

النادي الأهلي

فرصة أخيرة.. توروب يظهر العين الحمرا لمهاجم الأهلي السوبر

إسلام فتحي

إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

جالاكسي S27 ألترا

جالاكسي S27 ألترا يستعد لقفزة كبيرة بعد S26 ألترا

لوتس

شركة لوتس تصنع سيارة دفع رباعي هجينة بوزن 5800 رطل

ريلمي Narzo Power 5G

Realme Narzo Power 5G.. هاتف جديد من ريلمي ببطارية هائلة يلفت الأنظار

بالصور

برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026 .. لا تبالغ في التفكير

برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. لا تؤجل قراراتك المهمة

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد