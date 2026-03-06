مصطفى بكري: ضرب الدول العربية يعزل إيران.. والمنطقة لا تحتمل حربا جديدة

حذر الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري من خطورة استهداف الدول العربية أو تهديد أمنها، مؤكدًا أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية تتطلب التهدئة وليس التصعيد.

تحذير من تداعيات التصعيد على الخليج والاقتصاد الإقليمي

وقال بكري خلال حقائق وأسرار إن أي اعتداء على دول الخليج في هذا التوقيت سيؤدي إلى عزل الدولة التي تقدم عليه، مشيرًا إلى أن المنطقة تحتاج إلى التعاون بين دولها وليس الدخول في صراعات جديدة.

وأضاف أن الحرس الثوري الإيراني يمتلك قدرات صاروخية كبيرة، إلا أن توجيه هذه القوة ضد دول عربية سيعزز المخاوف الإقليمية ويؤكد مخاوف البعض من تحول إيران إلى مصدر تهديد في المنطقة.

وأوضح أن دول الخليج تعاني من التوترات الحالية بصمت، مؤكدًا أن هذه الدول لم تفتح أجواءها لضرب إيران، بل تسعى إلى الدفاع عن أمنها واستقرارها فقط.

وتساءل بكري عما إذا كانت الحرب الحالية ستنتهي قريبًا، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تحدث سابقًا عن إنهاء الحرب مع إيران، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل الصراع في المنطقة.

وأشار إلى أن تجارب الحروب في العراق والسودان وليبيا واليمن وسوريا أثبتت أن الحروب لا تجلب سوى الدمار والمعاناة للشعوب، مشددًا على ضرورة تجنب تكرار هذه السيناريوهات في أي دولة أخرى بالمنطقة.

كما لفت بكري إلى أن التوترات الإقليمية تنعكس سريعًا على الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى ارتفاع سعر الدولار وتأثير الأزمات على قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على استقرار الدول العربية، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية ستعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل المخاوف المتزايدة من اتساع رقعة الصراع.