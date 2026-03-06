مصطفى بكري : مصر رفضت تهجير الفلسطينيين وتتصدى لتصفية القضية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر اتخذت موقفًا واضحًا برفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.

موقف مصر ثابت

وأشار خلال حقائق وأسرار إلى أن الدولة المصرية تتحمل مسؤولية كبيرة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وأن موقفها الثابت جعلها تقف في مواجهة العديد من المخططات الإقليمية.

حذر مصطفى بكري من أن أي انهيار محتمل في إيران قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقرار الشرق الأوسط.

وقال إن سقوط النظام في طهران لن يكون مجرد تغيير سياسي داخلي، بل قد يؤدي إلى زلزال سياسي يعيد تشكيل خريطة المنطقة.