مصطفى بكري: مصر مستقرة بفضل جيشها العظيم ووعي شعبها

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن استقرار مصر وأمنها يعودان إلى قوة مؤسساتها الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية، إلى جانب وعي الشعب المصري ووقوفه خلف دولته.

نجاح مصر في تجاوز الأزمات

أضاف خلال برنامج أسرار المذاع علي قناة صدي البلد، أن مصر نجحت في تجاوز العديد من التحديات بفضل تماسك جبهتها الداخلية وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وانتقد بكري ما وصفه بمحاولات البعض استغلال القضايا الوطنية لتحقيق شهرة أو تصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن الوطنية الحقيقية لا تقاس بارتفاع الصوت أو إطلاق الشعارات، بل بالحرص على استقرار الدولة والعمل من أجل مصلحة الوطن.