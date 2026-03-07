أسما إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر.. شاهد

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في برنامجها حبر سري.

إطلالة أسما إبراهيم

تألقت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جيبة قصيرة تصل أعلى الركبة باللون الأحمر و نسقت معها بليزر بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت أسما إبراهيم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا يكشف عن جمال ملامحها.