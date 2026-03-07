قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 علامات هامة تكشف عن زيادة حمض اليوريك في الجسم

حمض اليوريك
حمض اليوريك
نهى هجرس

فرط حمض اليوريك شائع جدًا، وعادةً ما يُشخّص بعد ظهور أعراض النقرس أو حصى الكلى، يُعدّ اتباع نظام غذائي منخفض البيورينات أفضل طريقة للوقاية من فرط حمض اليوريك (وخفض مستويات حمض اليوريك.

ما هي أعراض فرط حمض اليوريك في الدم؟

لا يُسبب ارتفاع حمض اليوريك في الدم أعراضًا في العادة، ولا يعلم معظم الناس بإصابتهم به إلا عندما ترتفع مستويات حمض اليوريك لديهم إلى درجة كافية للتسبب في النقرس أو حصى الكلى.

تشمل أعراض نوبة النقرس في أحد مفاصلك ما يلي:

ألم شديد.

تغير اللون أو الاحمرار.

صلابة.

تورم.

الشعور بالحرارة 

تشمل أعراض حصى الكلى ما يلي:

ألم في أسفل الظهر أو الجانب.

الغثيان أو القيء الناتج عن الألم.

حمى أو قشعريرة.

وجود دم في البول.

ألم أثناء التبول.

عدم القدرة على التبول.

الشعور بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر .

بول ذو رائحة كريهة أو يبدو عكراً.

ما الذي يسبب ارتفاع حمض اليوريك في الدم؟

يسبب ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم فرط حمض يوريك الدم.

يُنتج جسمك حمض اليوريك بعد تكسير البيورينات.

البيورينات موجودة بشكل طبيعي وغير ضارة بكميات قليلة، ولكن بتناول الأطعمة الغنية بالبيورينات بانتظام، قد ترتفع مستويات حمض اليوريك في جسمك مع مرور الوقت، تشمل الأطعمة والمشروبات الغنية بالبيورينات ما يلي:

اللحوم الحمراء.

لحوم الأعضاء الداخلية مثل الكبد.

المأكولات البحرية (وخاصة سمك السلمون والروبيان وجراد البحر والسردين).

الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز.

قد تزيد بعض الأدوية من مستويات حمض اليوريك كأثر جانبي، بما في ذلك:

مثبطات المناعة .

المصدر Cleveland clinic 

اليوريك حمض اليوريك اسباب زيادة حمض اليوريك أعراض زيادة حمض اليوريك

