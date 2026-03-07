مع التقلبات الجوية.. طرق طبيعية لتعزيز المناعة عند الأطفال

مع التقلبات الجوية المتكرره تحرص الأمهات على رعاية أطفالها بشكل كبير، ومن أهم العوامل هي تقوية المناعة للحفاظ على صحتهم بشكل سليم وصحي.

وإليكم بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على تعزيز المناعة عند الأطفال

- النظام الغذائي رقم 1 غني ومتوازن مع الكثير من العناصر الغذائية الدقيقة

يُعدّ النظام الغذائي المتوازن أساساً لجهاز مناعي سليم، يحتاج الجسم إلى فيتامينات ومعادن وعناصر نادرة معينة لإنتاج الخلايا المناعية وتنظيم الاستجابات الدفاعية.

- تناول كمية كافية من السوائل

كثيرًا ما ينسى الأطفال شرب كمية كافية من السوائل، مع ذلك، تُعدّ السوائل ضرورية لمنع جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، لأنّ الأغشية المخاطية الرطبة هي وحدها القادرة على مقاومة مسببات الأمراض بفعالية.

يُنصح بتناول 800-1000 مل من السوائل يوميًا، ويُفضّل أن تكون على شكل ماء أو أعشاب طبيعية غير محلى

- ممارسة الرياضة يومياً تقوي مناعة الجسم

تُعزز التمارين الرياضية المنتظمة الدورة الدموية، وتُنشط خلايا المناعة، وتُحسّن الصحة العامة ، وقد ثبت أن الأطفال الذين يمارسون الرياضة بانتظام أقل عرضة للإصابة بالأمراض .

المصدر: biogena