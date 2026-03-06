من الكبد الدهني إلى السكري.. ماذا يفعل الفركتوز في الجسم؟

الإفراط في تناول الفركتوز، خاصة من المشروبات السكرية والأطعمة المصنعة - قد يودي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية والسمنة ومرض السكري من النوع 2. على عكس الجلوكوز، تتم معالجة الفركتوز بشكل رئيسي في الكبد، حيث يتم تحويل الكميات الزائدة إلى دهون. ينصح الخبراء بالحد من السكريات المضافة واختيار الفواكه الكاملة على العصائر.

قد يبدو الفركتوز، وهو سكر طبيعي موجود في الفواكه والعسل والعديد من الأطعمة المصنعة، غير ضار، ولكنه مصدر قلق كبير لصحتك لأنه يمكن أن يسبب العديد من الأمراض الفتاكة على المدى الطويل. وفقا للخبراء، على عكس الجلوكوز، الذي تستخدمه الخلايا في جميع أنحاء الجسم وينظم من خلال آليات السكر في الدم، يتبع الفركتوز مسارا أيضيا مختلفا. إنه يتجاوز تنظيم نسبة السكر في الدم الطبيعي ويتم إرساله مباشرة إلى الكبد للمعالجة.

بسبب هذا المسار الأيضي الفريد، يمكن أن يكون الاستهلاك المفرط للفركتوز ضارا بشكل خاص." عند استهلاكه بكميات كبيرة، يحول الكبد بسرعة الفركتوز إلى دهون، مما يجعله مساهما كبيرا في الأمراض الأيضية الحديثة مثل السمنة والسكري،" قال أيرين ميمون، أخصائي التغذية السريرية، مستشفى بهيلال أمين العام، لصحيفة تايمز ناو هيلث.

لماذا يكون الكبد أكثر تأثرا بالفركتوز؟



يحمل كبدك العبء الرئيسي المتمثل في استقلاب الفركتوز. عندما يتلقى الجسم الفركتوز أكثر مما يتطلبه، يبدأ العضو في تحويل السكر الزائد إلى دهون من خلال عملية تسمى تكوين الدهون من جديد. "بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم الدهون داخل خلايا الكبد، وهي حالة تعرف باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD). قال ميمون إن الفائض المستمر يمكن أن يتطور إلى حالات أكثر خطورة مثل التهاب الكبد الدهني والتليف وتلف الكبد على المدى الطويل".

تربط الأبحاث أيضا الاستهلاك المفرط للفركتوز بالعديد من المشاكل الصحية الأيضية، بما في ذلك:

مقاومة الأنسولين

السمنة

ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية

التهاب مزمن

تزيد هذه التغييرات بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع 2.

لماذا شرب السكر أكثر ضررا من تناوله؟



أحد أكبر المخاوف المحيطة بالفركتوز اليوم هو تركيزه العالي في المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة وعصائر الفاكهة.

"عندما يتم استهلاك السكر في شكل سائل، فإنه يدخل مجرى الدم بسرعة ويضع عبئا فوريا على الكبد." قال ميمون إن هذا الامتصاص السريع يمكن أن يؤدي إلى ارتفاعات حادة في مستويات الجلوكوز في الدم وزيادة تراكم الدهون في الكبد. أظهرت الدراسات أن استهلاك مشروب سكري واحد سعة 12 أونصة يوميا قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 25 في المائة تقريبا.

على النقيض من ذلك، عندما يتم تناول السكر في الفواكه الكاملة، يعالجه الجسم ببطء أكثر بكثير. تحتوي الفواكه على الألياف والماء ومضادات الأكسدة التي تبطئ الهضم وتقلل من التأثير على مستويات السكر في الدم.

أسطورة عصائر الفاكهة

يعتقد الكثير من الناس أن عصير الفاكهة هو بديل صحي للمشروبات السكرية. ومع ذلك، حتى عصير الفاكهة بنسبة 100 في المائة يحتوي على كميات كبيرة من الفركتوز ويفتقر إلى الألياف الموجودة في الفواكه الكاملة. بدون الألياف لإبطاء الامتصاص، يمكن أن يؤثر عصير الفاكهة على الجسم بطريقة مماثلة للصودا. تشير الأبحاث إلى أن شرب كوب واحد من عصير الفاكهة يوميا قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنحو 5 في المائة.

وبالمثل، غالبا ما يعتبر العسل محلى طبيعيا. على الرغم من أنه يحتوي على كميات صغيرة من مضادات الأكسدة، إلا أن العسل لا يزال يحتوي على 40 في المائة تقريبا من الفركتوز ويمكن أن يساهم في مشاكل التمثيل الغذائي عند استهلاكه بكميات كبيرة.

الآثار الجانبية للفركتوز الزائد

وفقا لميمون، فإن التأثير الرئيسي هو تراكم الدهون الحشوية، وهي الدهون الخطرة المخزنة حول الأعضاء الداخلية. يمكن أن ينشط هذا المسارات الالتهابية ويطلق الجزيئات التي تساهم في الالتهاب المزمن.

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الفركتوز أيضا إلى إضعاف الحاجز المعوي، والذي يشار إليه أحيانا باسم "الأمعاء المتسربة"، مما يسمح للسموم الضارة بدخول مجرى الدم وتعزيز الالتهاب. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الفركتوز إلى إتلاف الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس، مما يؤدي إلى فرط الأنسولين في الدم ومقاومة الأنسولين، وهما محركان رئيسيان لأمراض التمثيل الغذائي.