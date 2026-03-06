هبوط مفاجئ في رمضان.. لماذا يشعر غير المريض بالسكر بالدوخة والتعب أثناء الصيام؟

قال الدكتور شريف حسين، استشاري القلب، إن البعض يعاني خلال شهر رمضان في الصيام من أعراض مفاجئة مثل الدوخة، والرعشة، والتعرق أو الشعور بالهبوط، والمفاجأة أن هذه الأعراض قد تظهر لدى أشخاص غير مصابين بمرض السكري.

وأضاف شريف حسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أن يرجع ذلك في الغالب إلى عدد من العادات اليومية المرتبطة بالصيام.

أسباب الهبوط خلال الصيام في رمضان

تناول الطعام أو إهمال وجبة السحور قد يؤدي إلى بقاء الجسم ساعات طويلة دون مصدر للطاقة، ما يسبب انخفاض مستوى السكر في الدم.

تناول كميات كبيرة من الحلويات أو السكريات دفعة واحدة على الإفطار قد يرفع مستوى السكر بسرعة، ثم ينخفض مرة أخرى بشكل مفاجئ.

ممارسة مجهود بدني شديد قبل الإفطار، خاصة دون الحصول على تغذية كافية.

قلة النوم والتوتر الناتجين عن السهر وضغط اليوم، وهو ما قد يؤثر على قدرة الجسم على تنظيم مستوى السكر.

الاضطرابات الهرمونية مثل مشاكل الغدة الكظرية أو البنكرياس.

ونصح استشاري القلب، بضرورة الانتباه إذا تكررت نوبات الهبوط خلال رمضان أو صاحبتها أعراض مثل الرعشة والتعرق والزغللة والدوخة، حيث يفضل حينها إجراء تحليل للسكر واستشارة طبيب متخصص للاطمئنان.