جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
شبورة مائية.. حالة الطقس اليوم السبت 7 مارس 2026
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 15 صاروخاً باليستياً و119 طائرة مسيرة
6 أطعمة لتعزيز عملية الأيض..فما هما؟

هاجر هانئ

إذا كنت تواجه مشكلة في فقدان الوزن وتشعر بالتعب طوال الوقت، فقد يكون لها علاقة بعملية التمثيل الغذائي لديك.

أطعمة لتعزيز عملية الأيض


الأطعمة التي تعزز عملية الأيض إما تجعل جسمك يعمل بجدية هضمها، أو تؤدي إلى عمليات التمثيل الغذائي مثل حرق الدهون، أو تساعدك على الحفاظ على العضلات، وهو محرك حرق السعرات الحرارية في جسمنا. لذلك لا يتعلق الأمر فقط بتناول كميات أقل من الطعام. يتعلق الأمر بالذكاء مع ما تأكله.


-شاي أخضر
الشاي الأخضر يشبه الإسبريسو لعملية التمثيل الغذائي الخاصة بك، ناقص التوتر. إنه مليء بالكاتيكين ومضادات الأكسدة التي أثبتت أنها تساعد جسمك على حرق المزيد من السعرات الحرارية عن طريق زيادة أكسدة الدهون واستخدام الطاقة. ليس مجرد مرطب قوي، إنها طريقة ذكية للحفاظ على حرق السعرات الحرارية بعد الوجبات أو التدريبات.


-الفلفل الحار
يساعد الفلفل الحار على تعزيز عملية الأيض أيضا. كبخاخات، الحرارة في الفلفل الحار، تبدأ توليد الحرارة، وهي طريقة الجسم لحرق السعرات الحرارية الزائدة عن طريق إنتاج الحرارة. من السهل جدا تضمين الفلفل الحار في نظامك الغذائي اليومي

-بيض
البيض ليس فقط لتناول الإفطار. إنها محملة بالبروتين عالي الجودة، والذي يتطلب طاقة للهضم أكثر من الدهون أو الكربوهيدرات. هذا يعني أن جسمك ينفق سعرات حرارية إضافية بمجرد كسر البيض، بالإضافة إلى ذلك، يساعدك البروتين على التمسك بالعضلات، مما يحافظ على عملية الأيض في العمل حتى عندما تكون في حالة راحة.


-قهوة
القهوة أيضا في القائمة. معظمنا يشرب القهوة للحصول على زيادة الطاقة الإضافية في الصباح. إنه يوقظ عملية الأيض أيضا، ويشعل جهازك العصبي حتى تحرق المزيد من السعرات الحرارية. ما عليك سوى تخطي السكر والقشدة الثقيلة للحصول على أفضل النتائج.

-الحبوب الكاملة
لا يتعلق الأمر بالألياف فقط عندما تدرج الأرز البني أو الشوفان أو الكينوا في نظامك الغذائي اليومي. تؤدي هذه الكربوهيدرات إلى إرهاق الجهاز الهضمي، وبالتالي استهلاك السعرات الحرارية. كما أنها تساعد في الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم ثابتة خلال النهار وتجنب انخفاض الطاقة الحاد.


-البروتين الخالي من الدهون والبقوليات
سواء كنت تحب الدجاج أو السمك أو العدس، فإن الأطعمة الغنية بالبروتين هي أفضل صديق لعملية التمثيل الغذائي الخاصة بك. الهضم يستهلك الطاقة في حد ذاته، ويساعد أيضا في الحفاظ على كتلة العضلات التي تعزز إنفاق السعرات الحرارية حتى عندما يكون الجسم في حالة راحة.

المصدر:timesnownews

