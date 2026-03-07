قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2026.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الدولة تمتلك رؤية استراتيجية لبناء الإنسان وصناعة كوادر قادرة على قيادة المستقبل

أحمد صبور - عضو مجلس الشيوخ
أحمد صبور - عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الرسائل والتوجيهات التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، تمثل خارطة طريق واضحة لبناء الإنسان المصري وإعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تحمل مسؤولية المستقبل، مشددا على أن الدولة المصرية وضعت ملف بناء الإنسان في صدارة أولوياتها خلال السنوات الأخيرة باعتباره الركيزة الأساسية لأي عملية تنموية حقيقية.

وقال «صبور» إن حديث الرئيس خلال اللقاء عكس رؤية عميقة تقوم على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية للدولة، موضحا أن ما تشهده منظومة التعليم والتأهيل في مصر حاليا يعكس تحولا نوعيا في فلسفة إعداد الأجيال الجديدة، من مجرد تلقي المعرفة إلى بناء الشخصية المتكاملة القادرة على الفهم والتحليل والمشاركة الفعالة في عملية التنمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير البرامج التعليمية داخل الأكاديمية العسكرية والاستعانة بمتخصصين في مجالات علم الاجتماع وعلم النفس لإعداد منظومة متكاملة لبناء الإنسان، يؤكد أن الدولة تتبنى منهجا علميا حديثا في إعداد القيادات المستقبلية، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك الوعي الوطني والقدرة على التعامل مع التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم.

وذكر «صبور»  أن تأكيد الرئيس على مبدأ تكافؤ الفرص ورفض أي شكل من أشكال التمييز أو المحاباة في اختيار الدارسين داخل الأكاديمية، يعكس التزام الدولة بترسيخ قيم العدالة والشفافية، وهو ما يسهم في خلق بيئة تنافسية حقيقية تعتمد على الكفاءة والاستحقاق، بما يعزز ثقة الشباب في مؤسسات الدولة ويشجعهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التميز.

وأشار إلى أن الرسائل التي تضمنها اللقاء تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية بناء جيل يمتلك الوعي والإدراك الكامل بالتحديات التي مرت بها الدولة منذ عام 2011، لافتا إلى أن الاستفادة من دروس الماضي تمثل عنصرا أساسيا في صياغة مستقبل أكثر استقرارا وقدرة على مواجهة الأزمات.

وأكد النائب أحمد صبور أن الدولة المصرية تسير بخطوات مدروسة نحو بناء دولة حديثة تعتمد على العلم والمعرفة وإعداد كوادر بشرية قادرة على قيادة مؤسساتها بكفاءة، مشيرا إلى أن عملية تأهيل المعلمين وضخ كوادر جديدة إلى المدارس تمثل أحد أهم محاور تطوير التعليم، خاصة أن المعلم هو الركيزة الأساسية في عملية بناء الوعي لدى الأجيال الجديدة.

أحمد صبور الشيوخ السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

ترشيحاتنا

لبنان أرشيفية

سنتخذ خطوات إضافية.. تهديد إسرائيلي للرئيس اللبناني بسبب حزب الله

جانب من الحلقة

اقتصادي: قرار الرئيس يضمن استقرار الأسعار ويوفر مخزونًا استراتيجيًا كافيًا

صورة أرشيفية

من الأقرب لحصد لقب الدوري المصري؟.. صراع ثلاثي

بالصور

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد