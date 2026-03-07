قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة
عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين
أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو
ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم
ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين
وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي
القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما
الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز
بسبب الأجرة| سائق تو توك يعتدي على ربة منزل ويقذف منزلها بالحجارة
تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بريطانيا تستعد لنشر حاملة طائرات في الشرق الأوسط

هاجر رزق

أفادت مصادر مطلعة، بأن بريطانيا تُجهز حاملة الطائرات "برينس أوف ويلز" لنشرها في الشرق الأوسط إذا اقتضت الضرورة، بحسب سكاي نيوز عربية.

وقالت القناة: "تقوم قيادة الجيش البريطاني بتجهيز وإعداد حاملة طائرات لاحتمال نشرها لاحقا في الشرق الأوسط".

ونقلت القناة عن المصدر قوله، إنه تم تحذير الطاقم من احتمال إبحار سفينتهم نحو المنطقة المذكورة، على خلفية العملية العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران.

وجرت الإشارة إلى ان هذه الخطوة لا تعني أنه سيتم إرسال حاملة الطائرات البريطانية لتعزيز دفاعات بريطانيا في الخليج وحول قبرص، ولكنه سيمنح رئيس الوزراء كير ستارمر مزيدا من المرونة لتحريكها بسرعة أكبر إذا لزم الأمر.

في 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهدافها لمواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وفي ليلة 2 مارس، وقع انفجار في منطقة قاعدة "أكروتيري" الجوية البريطانية في قبرص، وأكدت وزارة الدفاع البريطانية لاحقا تعرض القاعدة لاستهداف بطائرة مسيرة. كما تم اعتراض طائرتين مسيرتين أخريين في قبرص كانتا متجهتين نحو القاعدة البريطانية في اليوم نفسه. ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، عن ممثل وزارة الدفاع البريطانية تأكيده أن الطائرة المسيرة التي هاجمت قاعدة "أكروتيري" الجوية في قبرص "لم تنطلق من الأراضي الإيرانية".

