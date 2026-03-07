بريطانيا تستعد لنشر حاملة طائرات في الشرق الأوسط

أفادت مصادر مطلعة، بأن بريطانيا تُجهز حاملة الطائرات "برينس أوف ويلز" لنشرها في الشرق الأوسط إذا اقتضت الضرورة، بحسب سكاي نيوز عربية.

وقالت القناة: "تقوم قيادة الجيش البريطاني بتجهيز وإعداد حاملة طائرات لاحتمال نشرها لاحقا في الشرق الأوسط".

ونقلت القناة عن المصدر قوله، إنه تم تحذير الطاقم من احتمال إبحار سفينتهم نحو المنطقة المذكورة، على خلفية العملية العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران.

وجرت الإشارة إلى ان هذه الخطوة لا تعني أنه سيتم إرسال حاملة الطائرات البريطانية لتعزيز دفاعات بريطانيا في الخليج وحول قبرص، ولكنه سيمنح رئيس الوزراء كير ستارمر مزيدا من المرونة لتحريكها بسرعة أكبر إذا لزم الأمر.

في 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهدافها لمواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وفي ليلة 2 مارس، وقع انفجار في منطقة قاعدة "أكروتيري" الجوية البريطانية في قبرص، وأكدت وزارة الدفاع البريطانية لاحقا تعرض القاعدة لاستهداف بطائرة مسيرة. كما تم اعتراض طائرتين مسيرتين أخريين في قبرص كانتا متجهتين نحو القاعدة البريطانية في اليوم نفسه. ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، عن ممثل وزارة الدفاع البريطانية تأكيده أن الطائرة المسيرة التي هاجمت قاعدة "أكروتيري" الجوية في قبرص "لم تنطلق من الأراضي الإيرانية".