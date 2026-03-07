قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف
مصر تبحث سبل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإحصائى.. تفاصيل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
جوارديولا: السيتي ليس متكاملا بعد.. لكن الفرصة ما زالت قائمة لملاحقة آرسنال

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن فريقه لا يزال بعيدًا عن الوصول إلى المستوى المتكامل، لكنه شدد في الوقت نفسه على قدرة الفريق على العودة بقوة في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وملاحقة المتصدر آرسنال.

وكان سيتي قد تعثر مؤخرًا بعد تعادله بنتيجة 2-2 أمام نوتنجهام فورست في مباراة أقيمت منتصف الأسبوع، ليتواجد الفريق في المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف آرسنال، مع مباراة مؤجلة في رصيده، إضافة إلى مواجهة مرتقبة تجمع الفريقين في أبريل.

وأشار جوارديولا إلى أن مانشستر سيتي اعتاد خلال السنوات الماضية على تجاوز العثرات سريعًا، متوقعًا أن يستعيد الفريق توازنه في مواجهته المقبلة أمام نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأوضح المدرب الإسباني أن الفريق يمر بمرحلة إعادة بناء بعد تغييرات كبيرة في التشكيلة، مؤكدًا أن العمل مستمر من أجل التطور.

وقال إن الفريق إذا تمكن من التعلم سريعًا من أخطائه، فقد يدخل الشهر الأخير من الموسم وهو لا يزال يمتلك فرصة المنافسة على اللقب.

كما أبدى جوارديولا ثقته بأن الموسم المقبل سيكون أفضل بالنسبة للفريق، في إشارة قد تعكس رغبته في الاستمرار مع النادي، خاصة أن عقده الحالي مع مانشستر سيتي يقترب من نهايته.

وتحدث أيضًا عن ضغط جدول المباريات، إذ يلتقي سيتي مع نيوكاسل في وقت متأخر مساءً، وهو ما يمنح اللاعبين وقتًا إضافيًا للتعافي بعد مباراة فورست، لكنه في المقابل يقلل من الوقت المتاح للتحضير لمواجهة ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأشار جوارديولا إلى أن التعافي يمثل عاملًا أساسيًا للاعبين، من خلال الراحة والنوم والتغذية والتدريبات المناسبة، مؤكدًا أن الفريق معتاد على التعامل مع مثل هذه الظروف رغم صعوبة الجدول.

كما انتقد ترتيب أولويات جدول المباريات في إنجلترا، موضحًا أن بعض البطولات المحلية تحظى بأولوية أكبر في المواعيد مقارنة بمباريات دوري الأبطال، لكنه أكد في الوقت نفسه التزام فريقه بخوض المباريات في أي توقيت يتم تحديده.

