جوارديولا: السيتي ليس متكاملا بعد.. لكن الفرصة ما زالت قائمة لملاحقة آرسنال

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن فريقه لا يزال بعيدًا عن الوصول إلى المستوى المتكامل، لكنه شدد في الوقت نفسه على قدرة الفريق على العودة بقوة في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وملاحقة المتصدر آرسنال.

وكان سيتي قد تعثر مؤخرًا بعد تعادله بنتيجة 2-2 أمام نوتنجهام فورست في مباراة أقيمت منتصف الأسبوع، ليتواجد الفريق في المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف آرسنال، مع مباراة مؤجلة في رصيده، إضافة إلى مواجهة مرتقبة تجمع الفريقين في أبريل.

وأشار جوارديولا إلى أن مانشستر سيتي اعتاد خلال السنوات الماضية على تجاوز العثرات سريعًا، متوقعًا أن يستعيد الفريق توازنه في مواجهته المقبلة أمام نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأوضح المدرب الإسباني أن الفريق يمر بمرحلة إعادة بناء بعد تغييرات كبيرة في التشكيلة، مؤكدًا أن العمل مستمر من أجل التطور.

وقال إن الفريق إذا تمكن من التعلم سريعًا من أخطائه، فقد يدخل الشهر الأخير من الموسم وهو لا يزال يمتلك فرصة المنافسة على اللقب.

كما أبدى جوارديولا ثقته بأن الموسم المقبل سيكون أفضل بالنسبة للفريق، في إشارة قد تعكس رغبته في الاستمرار مع النادي، خاصة أن عقده الحالي مع مانشستر سيتي يقترب من نهايته.

وتحدث أيضًا عن ضغط جدول المباريات، إذ يلتقي سيتي مع نيوكاسل في وقت متأخر مساءً، وهو ما يمنح اللاعبين وقتًا إضافيًا للتعافي بعد مباراة فورست، لكنه في المقابل يقلل من الوقت المتاح للتحضير لمواجهة ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأشار جوارديولا إلى أن التعافي يمثل عاملًا أساسيًا للاعبين، من خلال الراحة والنوم والتغذية والتدريبات المناسبة، مؤكدًا أن الفريق معتاد على التعامل مع مثل هذه الظروف رغم صعوبة الجدول.

كما انتقد ترتيب أولويات جدول المباريات في إنجلترا، موضحًا أن بعض البطولات المحلية تحظى بأولوية أكبر في المواعيد مقارنة بمباريات دوري الأبطال، لكنه أكد في الوقت نفسه التزام فريقه بخوض المباريات في أي توقيت يتم تحديده.