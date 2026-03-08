متحف الغردقة يحتفل باليوم العالمى للمياه

احتفل متحف الغردقة الدولي باليوم العالمى للمياه، في إطار الأنشطة التى يقدمها لإثراء الوعي الثقافي والاثري.

قالت إدارة متحف الغردقة، أن بمناسبة اليوم العالمي للمياة نسلط الضوء على أكثر النظم الأيكولوجية أهمية، مياة نهر النيل قائلة: أنه مصدر الحياة وشريانها الرئيسي.

متحف الغردقة الدولي

أوضحت إدارة المتحف، أن نهر النيل مصدرا" عذبا" للمياة وخصوبة التربة عبر الطمى والنقل المائى والغذائى خاصة لمصر والتى وصفته بإنه هبة النيل.

واستعرض المتحف على هامش الاحتفال باليوم العالمى للمياة، أهم معروضات المتحف، لوحه مستطيلة الشكل تمثل أحراش النيل يظهر فيها من أسفل منظر يمثل المياة ومن أعلى أنواع الاسماك المختلفة المرتبطة بالنيل، بالإضافة إلى التمساح وفى أعلى ذلك منظر لمركب.

يذكر أن تمتد مساحة المتحف على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، حيث يشكلت ثلث المساحة لصالة العرض المتحفي التي تستوعب مجموعة من القطع الأثرية النادرة والمتنوعة من مختلف الحضارات، بما في ذلك الفرعونية، الرومانية، القبطية، والإسلامية.



ويعد متحف الغردقة واحدًا من أبرز المعالم السياحية بالبحر الأحمر، حيث تم تجهيزه بأحدث الخدمات المتحفية والتقنيات الحديثة لضمان تجربة ثقافية مميزة للزوار.

ومن بين القطع الأثرية المميزة التي يمكن العثور عليها في المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون، وتمثال الملكة ميريت أمون، ولوحة الأميرة فاطمة اسماعيل، بالإضافة إلى قطع من حطام سفينة غارقة بالقرب من جزيرة سعدانة.