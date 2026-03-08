متحف مطار القاهرة مبنى 3 ينظم فعالية ثقافية وتعليمية للأطفال

نظم متحف مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب 3، فعالية ثقافية وتعليمية مميزة للأطفال، بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك داخل مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وقالت إدارة متحف مطار القاهرة مبني الركاب 3 ، أن الفعالية تضمنت محاضرة عن المشكاة، تعرّف خلالها الأطفال على تاريخ صناعتها وفنون زخرفتها المميزة.

أوضحت إدارة المتحف، أن الأطفال تعرفوا على أشهر السلاطين الذين كُتبت أسماؤهم على المشكاوات، وأبرز إسهاماتهم الحضارية والمعمارية.

متحف مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب (3)

أشارت إلى تسليط الضوء على مشكاة السلطان حسن بن محمد المعروضة بمتحف مطار القاهرة الدولي، كنموذج مميز يعكس روعة فنون الزجاج في العصر المملوكي.



وشارك الأطفال في ورشة فنية لتلوين صور نماذج مختلفة من المشكاوات، إلى جانب تلوين بعض النماذج المستنسخة منها، في تجربة تعليمية ممتعة عرّفتهم بجماليات الفن الإسلامي.



واختُتمت الفعالية بفقرة أسئلة وأجوبة وسط تفاعل وحماس كبير من الأطفال، أعقبها توزيع جوائز تشجيعية على المشاركين.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الدور الثقافي والتعليمي الذي يحرص عليه متحف مطار القاهرة الدولي في نشر الوعي الأثري والثقافي، وتعريف الأجيال الجديدة بتراثهم الحضاري العريق.