نيويورك تايمز: إيران قادرة على الوصول لليورانيوم .. ووحدة دلتا فورس جاهزة للتحرّك
وسط تصعيد خطير بالمنطقة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم
محاكمة بائع خضراوات متهم بالتعدّي على فتاة من ذوي الهمم .. اليوم
مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-3-2026 .. والقنوات الناقلة
«الداخلية الكويتية» تعلن استشهاد اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود
زكاة الفطر.. الإفتاء توضح هل يجوز إعطائها لشخص واحد أم أكثر ؟
مشروع قانون المستشفيات الجامعية على طاولة مجلس الشيوخ .. اليوم
طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة
رقم 3 الأهم .. احرص على تناول الرمان يوميًا لهذه الأسباب
محاكمة 18 متهمًا بخلية مدينة نصر .. اليوم
بشعار ملوّن .. جوجل تحتفل باليوم العالمي للمرأة 2026: تمكين المرأة أساس المساواة والعدالة
الحب أم الأبوة؟|محمد فراج يُواجه قرارات صعبة لرؤية ابنته.. مواقف مؤثرة بالحلقة الثالثة من «أب ولكن»
مرأة ومنوعات

من مطبخك.. 3 وصفات طبيعية لترطيب الشعر

نهى هجرس

تبحث العديد من الفتيات حول الطرق الطبيعية التي تساعدهم على ترطيب الشعر ، ويمكن لبعض الوصفات المنزلية ترطيب الشعر بشكل جيد وسريع .

وإليكم 3 طرق طبيعية تساعد على ترطيب الشعر بشكل كبير


ماسك الزبادي والعسل

يعمل ماسك الزبادي والعسل على ترطيب الشعر، بينما يحافظ العسل على ترطيبه.

طريقة الاستخدام : اخلطي نصف كوب من الزبادي العادي مع ملعقتين كبيرتين من العسل.

ضعي الخليط على الشعر المبلل واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه

زبدة الشيا 

زبدة الشيا مرطب طبيعي ممتاز لعلاج الشعر الجاف، فهي تغذي الشعر الخشن وتنعمه

طريقة الاستخدام : دفيء كمية صغيرة من زبدة الشيا وضعيها على أطراف شعرك.

اتركيها لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليها بالشامبو

ماسك المايونيز للشعر

يحتوي المايونيز على البيض والزيوت التي تعمل على ترطيب الشعر وتغذيته بعمق.

طريقة الاستخدام : ضعي كمية وفيرة من المايونيز على شعرك، مع التركيز على الأطراف.

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد

