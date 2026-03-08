من مطبخك.. 3 وصفات طبيعية لترطيب الشعر

تبحث العديد من الفتيات حول الطرق الطبيعية التي تساعدهم على ترطيب الشعر ، ويمكن لبعض الوصفات المنزلية ترطيب الشعر بشكل جيد وسريع .

وإليكم 3 طرق طبيعية تساعد على ترطيب الشعر بشكل كبير



ماسك الزبادي والعسل

يعمل ماسك الزبادي والعسل على ترطيب الشعر، بينما يحافظ العسل على ترطيبه.

طريقة الاستخدام : اخلطي نصف كوب من الزبادي العادي مع ملعقتين كبيرتين من العسل.

ضعي الخليط على الشعر المبلل واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه

زبدة الشيا

زبدة الشيا مرطب طبيعي ممتاز لعلاج الشعر الجاف، فهي تغذي الشعر الخشن وتنعمه

طريقة الاستخدام : دفيء كمية صغيرة من زبدة الشيا وضعيها على أطراف شعرك.

اتركيها لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليها بالشامبو

ماسك المايونيز للشعر

يحتوي المايونيز على البيض والزيوت التي تعمل على ترطيب الشعر وتغذيته بعمق.

طريقة الاستخدام : ضعي كمية وفيرة من المايونيز على شعرك، مع التركيز على الأطراف.

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد