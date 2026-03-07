قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استهداف مستودع شهران للنفط في إيران
اللي قتلوا ابني اتنين | انهيار والدة طالب الأكاديمية العربية في عزائه.. صور
موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب وهذه العبادات تدخلك الجنة
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
أحمد موسى عن مشاركته في حفل إفطار أسر شهداء الجيش والشرطة: فخور جدا
اعتنق الإسلام .. الغيطي يعلن مفاجأة عن زوج ابنته مي
ضربات إيران .. أحمد موسى : لازم ردع أي حد ينشر بيانات أو فيديو مفبرك
البدوى‮ ‬: لا ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬دعوة‭ ‬‬الرئيس‭ ‬السيسى‮‬‭ ‬بتأسيس‭ ‬جيش‭ ‬عربى‭ ‬موحد .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل ما تستخدميه.. اكتشفي فوائد النياسيناميد

سيروم
سيروم
اسماء محمد

يعد النياسيناميد من المواد الطبيعية التى زاد انتشارها في السنوات الأخيرة في عالم التجميل وظهرت مستحضرات عديدة تستخدم هذه المادة.

ووفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم فوائد النياسيناميد.

يدعم حاجز البشرة

قد يُحسّن النياسيناميد وظيفة الحاجز الدهني للبشرة ، وهو طبقة من الماء والزيت تحميها ويساعد ذلك على الاحتفاظ بالرطوبة ومنع دخول الملوثات أو المهيجات الأخرى المحتملة، مما يجعل بشرتك أكثر ترطيبًا وأقل حساسية.

يُعزز حاجز البشرة القوي عملية ترميم البشرة الطبيعية وتعافيها، إذ يُساعدها على الاحتفاظ بالرطوبة ومقاومتها للعوامل الضارة اليومية. عندما يكون حاجز البشرة سليمًا، تصبح البشرة أكثر قدرة على تحمل المكونات الفعالة، مما يُقلل من خطر التهيج كما يُوفر هذا الحاجز أساسًا متينًا، يسمح لمنتجات العناية بالبشرة بالامتصاص والعمل بفعالية أكبر، للحصول على بشرة أكثر صحة وتوازنًا.

عندما يتضرر حاجز الجلد، يكافح الجلد للاحتفاظ بالرطوبة وحماية نفسه من المهيجات.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف والحساسية والاحمرار وزيادة ظهور البثور .

البشرة

يهدئ الاحمرار

ثبت أن النياسيناميد يخفف  الالتهاب ، مما يساعد على تهدئة الاحمرار الناتج عن حالات مثل حب الشباب  والوردية  والأكزيما كما أنه يهدئ التهيج الناتج عن المقشرات القوية، مثل الريتينول أو حمض الجليكوليك، التي تزيل الخلايا الميتة من سطح الجلد.

يقلل من ظهور المسام

لم يثبت علمياً أن أي شيء يقلل من  حجم المسام الفعلية لكن النياسيناميد قد يساعد في تقليل ظهورها من خلال المساعدة في الحفاظ على نعومة ونضارة البشرة.

يساعد النياسيناميد على تقليل مظهر المسام بعدة طرق فمن خلال تقوية حاجز البشرة وتحسين مرونتها، تبدو المسام أقل وضوحًا وأكثر تجانسًا كما أنه يعزز تجدد الخلايا، مما يُنعم ملمس البشرة ويحافظ على نظافة المسام ونتيجة لذلك، تبدو البشرة أكثر نعومة، ذات لون موحد ومسام أصغر بشكل ملحوظ."

ينظم إنتاج الدهون

قد يساعد النياسيناميد في تنظيم كمية الزيت التي تنتجها الغدد، مما قد يمنع ظهور البثور  وانسداد المسام .

يساعد النياسيناميد على تنظيم إفراز الزيوت من خلال دعم التوازن الطبيعي للبشرة فهو ينظم نشاط الغدد الدهنية عن طريق تحفيز البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة، مما يقلل من حاجتها إلى الزيوت الزائدة كما أنه يهدئ الالتهابات، مما يجعل البشرة أقل حساسية، ويدعم صحة حاجز البشرة بشكل عام، مما يساعد على الحفاظ على مستويات متوازنة من الزيوت مع مرور الوقت.

علاج البقع الداكنة

النياسيناميد معتمد من قبل أطباء الجلدية لتفتيح لون البشرة وتشير بعض الأبحاث إلى أن تركيبات العناية بالبشرة التي تحتوي على 5% من النياسيناميد قد تساعد أيضاً في تفتيح البقع الداكنة.

في  إحدى الدراسات ، أدى استخدام مزيج من مواد تفتيح البشرة، بما في ذلك الريتينول والنياسيناميد، إلى تقليل البقع الداكنة والخطوط الدقيقة كما حسّن من إشراقة البشرة وملمسها.

بقع البشرة

تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة

يقول يانكي إن خصائص هذا الفيتامين المضادة للأكسدة قد تساعد في حماية بشرتك ومساعدتها على التعافي من الأضرار الناجمة عن عوامل مثل الشيخوخة والشمس والإجهاد.

قد يؤدي استخدام النياسيناميد الموضعي إلى تحسين الخطوط الدقيقة والتجاعيد، بالإضافة إلى اصفرار الجلد.

يساعد النياسيناميد على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يحسن مرونة البشرة، ودعم حاجز البشرة الصحي الذي يحافظ على ترطيبها ونضارتها كما أن منح البشرة مظهراً ممتلئاً يساعد على تخفيف ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويزيد النياسيناميد من تجدد الخلايا، مما ينعم ملمس البشرة ويجعلها تبدو أكثر إشراقاً وشباباً.

النياسيناميد فوائد النياسيناميد استخدامات النياسيناميد البشرة التجاعيد تجديد الخلايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

ترشيحاتنا

مساجد كفر الشيخ

مساجد كفر الشيخ تشهد إقبالًا كبيرًا لأداء صلاتي العشاء والتراويح .. صور

اللقاء

وزير الرياضة : مراكز الشباب أصبحت خدمة مجتمعية متكاملة للأجيال

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية

غرفة الإسماعيلية تفعل إدارة الأزمات لمواجهة تداعيات الصراع الإقليمى

بالصور

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. طعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش

فيديو

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد