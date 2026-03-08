الداعية شريف شحاتة عن طفولته: آخر العنقود سكر معقود

كشف الداعية الإسلامي الدكتور شريف شحاتة عن ذكرياته المبكرة في الحياة، مؤكّدًا تأثير والديه ووالدته بشكل خاص على تكوين شخصيته وقيمه الدينية.

وأشار شحاتة خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أنه ولِد بعد وفاة والده بفترة قصيرة، وكان أصغر أبنائه قائلا: آخر العنقود سكر معقود"، لافتًا إلى أن والده كان مرتبطًا به بشكل كبير قبل وفاته، وأن والدته – رحمه الله – لعبت دور الأب والأم معًا، فهي كانت مديرة مدرسة ومربية له ولإخوته، وحرصت على تربيته على القيم والأخلاق منذ صغره.

وأضاف شحاتة أن والدته كانت تمنحه أساسيات التعامل مع الله، حيث علمته منذ صغره أن يسأل نفسه دائمًا: "هل هذا العمل سيرضي الله؟"، وأن يختار ما يُرضي الله ويتجنّب ما يسيء إليه، مع التأكيد على الاعتذار عند الخطأ والاستمرار في التعلم.

وأشار شحاتة إلى أن هذه المبادئ كانت ركيزة أساسية في تكوينه الديني والشخصي، وأن ذكريات الطفولة المبكرة وتعليم والدته له ساعدته على بناء علاقة قوية مع الله والتصرف بحكمة ووعي منذ الصغر.

https://www.youtube.com/watch?v=AQXRcNd64Dk