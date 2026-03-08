رئيس الإسماعيلي عن هبوط الفريق: لا أحد يتخيل الدوري بدون الدراويش

أكد محمد رائف رئيس النادي الإسماعيلي، ان لاعبي الفريق ينقصهم فقط الدعم النفسي والمادي خلال المباريات المقبلة من الدوري الممتاز.

وقال رائف في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: لا يمكن ان نفقد الثقه في الجهاز الفني الجديد ولاعبي الفريق وينقصهم الدعم النفسي و المادي فقط

وأضاف: أمامنا ١٣ مباراة في الدوري سنخضهم كالكؤوس حتى يبقي الإسماعيلي، ولا أحد يتخيل الدوري المصري بدون الإسماعيلي

وتابع: هناك دمج بين أندية الشركات والأندية الجماهيرية وستظهر الصورة للنور فوز انتهائها من جانب وزارة الشباب والرياضة