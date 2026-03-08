قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الشيوخ» يوافق على سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
وزير التعليم العالي يرد على برلمانية الوفد: لا مانع من ضم مستشفيات الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

غرفة السياحة :نثق في استمرار النمو السياحي.. وما يحدث حاليا تعديل بجداول السفر وليس إلغاءات

السياحة في مصر
السياحة في مصر
محمد الاسكندرانى

أكد نادر عياد عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وأمين صندوق الغرفة، أن المشاركة المصرية في فعاليات قمة العالم السياحية بالعاصمة الألمانية برلين ITB Berlin هذا العام جاءت بصورة عكست قوة وتماسك القطاع السياحي المصري، رغم الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة.

 ما يحدث حاليا تعديل بجداول السفر وليس إلغاءات

وأوضح عياد أن الجناح المصري في المعرض شهد مشاركة واسعة وقوية من مختلف مكونات القطاع السياحي، حيث شارك ما يقرب من 300 عارض يمثلون شركات سياحة وفنادق ومؤسسات سياحية وممثلي شركات أجنبية، مؤكدًا أن جميع العارضين التزموا بالمشاركة ولم يعتذر أي منهم عن الحضور رغم التطورات الإقليمية.


وأشار إلى أن مصر كانت الدولة العربية الأكبر حضورًا وتمثيلًا داخل المعرض هذا العام، وهو ما يعكس ثقة القطاع السياحي المصري في استقرار الأوضاع داخل البلاد وقدرته على الاستمرار في العمل والترويج للمقصد السياحي المصري.


مصر مستقرة رغم الأحداث

وقال نادر عياد، إن الجناح المصري شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار ومنظمي الرحلات وشركات السياحة العالمية، الذين أبدوا إعجابهم بحجم المشاركة المصرية والتنظيم المتميز، كما لمسنا تقديرًا واضحًا لثقة القطاع السياحي المصري في استقرار الأوضاع داخل مصر رغم ما تشهده المنطقة من أحداث.


وأضاف أن الرسالة التي حرصت الشركات السياحية المصرية على توصيلها خلال اللقاءات المهنية داخل المعرض كانت واضحة، وهي أن مصر دولة آمنة ومستقرة وتظل الملاذ الآمن في المنطقة.

وأوضح أن هذه الرسالة تعززت بما شهدته الأيام الأخيرة من قيام عدد من الدول بإجلاء رعاياها من بعض مناطق التوتر في الشرق الأوسط والخليج إلى مصر، حيث استقبلت المطارات المصرية هذه الرحلات في إطار كامل من الجاهزية والتنظيم.

وأشار إلى أن مطار القاهرة الدولي لعب دورًا مهمًا في هذا الإطار، حيث استقبل عددًا من المواطنين الأجانب الذين تم إجلاؤهم من مناطق التوتر، كما قامت بعض الجنسيات بقضاء فترات قصيرة بالقاهرة قبل استكمال رحلاتهم إلى بلادهم.

وأضاف عياد أن جميع المطارات السياحية المصرية، وفي مقدمتها مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان، تعمل بكامل طاقتها وتستقبل المجموعات السياحية بنفس معدلات التشغيل المعتادة.

ثقة دولية

والغاءات محدودة


كما لفت أمين صندوق غرفة السياحة إلى أن الثقة الدولية في استقرار الأوضاع في مصر انعكست كذلك في قيام عدد من شركات الطيران الإقليمية والدولية بإيقاف أو "جراج" بعض طائراتها في مطار القاهرة خلال الفترة الحالية، وهو ما يعكس ثقة كبيرة في مستوى الأمن والاستقرار داخل مصر.
وأضاف أن هذه الثقة ظهرت أيضًا في موقف شركات التأمين الدولية، التي لم تفرض أي رسوم تأمينية إضافية على المطارات المصرية، في حين قامت بفرض رسوم إضافية مرتفعة على بعض المطارات في المنطقة نتيجة التطورات الجيوسياسية.


وأكد نادر عياد أن الرسالة وصلت بوضوح إلى الأسواق السياحية العالمية، حيث ظلت معدلات الإلغاءات محدودة للغاية حتى الآن، موضحًا أن نسبة التعديلات أو تأجيل الرحلات لا تتجاوز نحو 10%، وهي في معظمها تغييرات في مواعيد السفر وليست إلغاءات فعلية للبرامج السياحية.

وأشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية لم تصدر أي تحذيرات سفر إلى مصر، بل إن بعض وزارات الخارجية الأوروبية نشرت عبر مواقعها الرسمية أن مصر مقصد سياحي آمن، كما تواصل شركات التأمين الأجنبية تقديم التغطية التأمينية المعتادة للسائحين المتجهين إلى مصر.

تواصل مباشر

وأوضح نادر عياد أن الغرفة وعددًا من الشركات السياحية العاملة في الأسوق الدولية المختلفة اتفقوا على تنفيذ حملة تواصل مباشرة مع الأسواق الخارجية، من خلال تصوير مجموعات سياحية داخل المواقع الأثرية والسياحية في القاهرة والأقصر وأسوان، مع توثيق التاريخ والوقت لإظهار سير الحياة السياحية بصورة طبيعية.


وأضاف أن السائحين المشاركين في هذه المقاطع أكدوا في رسائل مصورة شعورهم الكامل بالأمان أثناء زيارتهم لمصر، معربين عن رغبتهم في العودة مرة أخرى لاكتشاف المزيد من المقاصد السياحية المصرية.


واختتم عياد تصريحاته بالتأكيد على أن ردود الفعل على هذه الرسائل والصور التي تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانت سريعة وإيجابية للغاية، حيث عبر كثير من المتابعين في مختلف الدول عن رغبتهم في زيارة مصر والاستمتاع بمقاصدها السياحية المتنوعة في ظل ما تتمتع به من أمن. 

غرفة شركات السياحة شركات السياحة مصر نادر عياد سياحة

