أبو الغيط: التصعيد الإيراني ضد الخليج تهور يدخل المنطقة في مسار بالغ الخطورة

أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية مُجدداً، وبأشد العبارات، التصعيد الإيراني الخطير ضد أهداف مدنية ومنشآت حيوية في منطقة الخليج، مؤكداً أن هذا التصعيد المتهور وغير المبرر يُمثل خطأً هائلاً في الحسابات يتعين على إيران مراجعته فوراً.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام تأكيده أن إيران تُمارس عدواناً ضد الشعوب باستهدافها منشآت حيوية وأهدافاً مدنية، وأنها تُدخل المنطقة كلها في مسارٍ بالغ الخطورة عبر تصعيدها غير المحسوب ضد السكان والأهداف الحيوية والمنشآت المدنية.

وقال رشدي، أن الأمين العام للجامعة يُتابع عن كثب تطورات التصعيد الإيراني، وأنه يعتبره استراتيجية يائسة ضد دول لم تُشارك في الحرب ولم تسعَ إليها، ولن يكون من شأن هذه الاستراتيجية سوى تعميق الكراهية والعداء في المنطقة.