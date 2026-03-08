قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

«التنمية المحلية» تشدّد على تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات | صور

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
حنان توفيق

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول ما رصده مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز إدارة الأزمات بالوزارة من صور ومنشورات متداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود تجمعات للقمامة بمنطقة اللبيني فيصل/بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أنه فور رصد تلك الحالات تم توجيه مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة بالتنسيق مع محافظة الجيزة بسرعة إجراء مراجعة ميدانية للمواقع المشار إليها، والتحقق من الوضع القائم على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للتعامل الفوري مع أية تراكمات للمخلفات أو مظاهر إشغال قد تؤثر على الحركة المرورية أو الحالة البيئية بالمكان.

وأشار التقرير إلى أنه تم التأكيد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة سرعة رفع المخلفات، وإزالة الإشغالات غير القانونية، وتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات بالمناطق المشار إليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في إلقاء المخلفات أو التعدي على حرم الطرق والمرافق العامة.

وأكد التقرير أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز إدارة الأزمات بالوزارة يواصلان متابعة الموقف بشكل لحظي من خلال منظومة الربط بين غرف العمليات بالمحافظات، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الميدانية والتعامل الفوري مع أية ملاحظات يتم رصدها.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن منظومة الرصد والمتابعة بالوزارة تعمل بصورة مستمرة على متابعة ما يتم تداوله من ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالشأن المحلي والبيئي في مختلف المحافظات، حيث يتم التعامل معها فورًا بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة التنفيذية المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة الميدانية ومعالجة أية مظاهر سلبية قد تؤثر على جودة البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري للمدن والمناطق السكنية.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى استمرار التنسيق مع المحافظات لتعزيز كفاءة منظومة النظافة وإدارة المخلفات، ورفع مستوى الاستجابة السريعة للشكاوى، في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة البيئة واستدامة منظومة المخلفات الصلبة.

مخلفات وإشغالات سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة شكاوى مختلف المحافظات

