محافظات

مدينتي أجمل بشبابها.. مبادرة رئيس مدينة مرسى مطروح للتواصل مع الكوادر العلمية

خلال فاعليات الاجتماع
ايمن محمود

عقد المحاسب ناصر النجار رئيس مدينة مرسي مطروح لقاء حواريا مع شباب البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية وخريجي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة في قطاعات النظافة واشغالات الطريق وغيرها الخدمات، لعودة الشكل الحضاري للمدينة كسابق عهدها طبقا لتوجيهات اللواء  محمد الزملوط محافظ مطروح.  

وأوضح النجار، أن اللواء محمد الزملوط يولي اهتماما كبيرا بالتفاعل مع الجماهير والاستجابة السريعة لحل شكاوي المواطنين والاستماع لمقترحات واراء وأفكار الشباب خارج الصندوق للنهوض بالمحافظة ، موجهاً مجلس المدينة بذل مزيد من الجهود في كافة قطاعات المدينة لكي يشعر المواطن المطروحي بتغير كبير وشامل في الحياة اليومية بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك من خلال القضاء علي النباشين والفريزة والخردة وتحسين مستوي شبكة الطرق الداخلية والانارة العامة بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية المعنية .

وقام رئيس مدينة مرسي مطروح بعرض مجهودات المدينة في قطاعات  النظافة ورفع الاشغالات المخالفة واعمال التطوير والتجميل والتشجير ورفع كفاءة اعمدة الانارة بالاحياء السكنية ومواجهة البناء المخالف والتعديات علي أراضي الدولة المستردة ، وذلك في إطار إهتمام القيادة السياسية بأملاك الدولة.

واستعرض النجار، مبادرة ادارة المخلفات الصلبة بمجلس المدينة بعنوان " مدينتي أجمل بشبابها " وعرض اهداف المبادرة في توعية المواطنين للحفاظ علي المدينة نظيفة ، بالتعاون مع شباب البرنامج الرئاسي لابناء المحافظات الحدودية وخريجي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ، باقامة ورش عمل وحملات توعية بالمدارس والجامعة والمساجد والكنائس ومراكز الشباب والاحياء السكنية.

كما استمع رئيس مدينة مرسي مطروح لمقترحات واراء شباب البرنامج الرئاسي لابناء المحافظات الحدودية وخريجي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ، مؤكداً لهم علي اهتمامه الشخصي بجميع الافكار والمقترحات الهادفة بالشباب التي تم مناقشتها وطرحها باعتباركم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنمية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة البنًاءة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة ، للنهوض بمستوى الخدمات بالمحافظة.

وأشار الي أن رئاسة مركز ومدينة مرسي مطروح يدها ممدوده وترحب بجميع ابناء وشباب مطروح بكافة طوائفهم للاستماع للمقترحات والمبادرات والافكار الهادفة التي تساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ، حرصاُ منا على دعم المبادرات المجتمعية ، مشيداً بالحوار المباشر مع الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية نحو مستقبل مشرق في الجمهورية الجديدة .

