الإمارات تدمر 16 صاروخا باليستيا و113 طائرة مسيرة إيرانية

رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم، 17 صاروخا باليستيا أُطلقت من إيران ودمرت 16 صاروخا، فيما سقط صاروخ باليستي في البحر، إضافة إلى رصد 117 طائرة مسيرة، واعتراض 113 طائرة أخرى، بينما سقطت 4 طائرات مسيرة داخل أراضي الدولة.





وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني رصدت الدفاعات الجوية 238 صاروخا باليستبا، ودمرت 221 منها، وسقط 15 في مياه البحر، وآخران في أراضي الدولة، مشيرة إلى رصد 1422 طائرة مسيرة واعتراض 1342 منها، فيما وقعت 80 طائرة داخل أراضي الدولة، إلى جانب رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.



وخلفت هذه الاعتداءات ، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- 4 حالات وفاة من الجنسيات الآسيوية، إلى جانب إصابة 112 بإصابات متوسطة وبسيطة من جنسيات مختلفة.

