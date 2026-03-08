قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس التعاون الخليجي يُطالب بدعم مشروع القرار الخليجي للتنديد بالهجمات الإيرانية
مسئول إماراتي يكشف حقيقة تورط بلاده في الهجوم على محطة تحلية مياه في إيران
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
مواجهات قوية في ربع نهائي دوري سوبر السلة .. تعرّف على المباريات والمواعيد
غادة إبراهيم: عمري ما شفت أحمد العوضي وشائعة طلبه إيدي للجواز «مفبركة»
أخبار العالم

السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها من هجمات إيرانية على مواقع مدنية

السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها
السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها
أ ش أ

 حذرت السفارة الأمريكية في الأردن، المواطنين الأمريكيين الذين يختارون البقاء في الأردن من أن إيران استهدفت مواقع مدنية في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط، بما في ذلك فنادق ومطارات وسفارات ومنشآت مدنية، داعية إياهم إلى الاستعداد للاحتماء في أماكن آمنة داخل منازلهم أو في مبانٍ محصنة، مع توفير مخزون كافٍ من الغذاء والمياه والأدوية والاحتياجات الأساسية.

وأكدت السفارة في تحذير أمني جديد صادر اليوم، أن حكومة الولايات المتحدة تضع سلامة مواطنيها في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية ووزارة الخارجية الأمريكية يركزون على ضمان أمن المواطنين الأمريكيين في الخارج.

وأوضحت السفارة أنها توفر خيارات لمساعدة الأمريكيين الراغبين في مغادرة الشرق الأوسط، داعية رعاياها إلى متابعة بريدهم الإلكتروني باستمرار للحصول على أية تحديثات أو تغييرات طارئة تتعلق بترتيبات المغادرة.

وأشارت إلى أن الرحلات الجوية التجارية ما زالت تعمل من مطار Queen Alia International Airport، داعية المواطنين الأمريكيين إلى التفكير جديا في المغادرة عبر هذه الرحلات إذا رأوا أن الظروف تسمح بذلك.

وأوضحت أن عددا من المعابر البرية لا يزال يعمل، من بينها جسر الملك حسين/اللنبي، ومعبر وادي عربة، ومعبر وادي الأردن، إضافة إلى معبر جابر الحدودي مع سوريا، فضلاً عن المعابر مع السعودية مثل العمري والمدورة والدرة، مع التنبيه إلى أن ساعات العمل قد تتغير تبعا للظروف الأمنية.

وأضافت السفارة أن خدمات العبارات البحرية بين مدينة Aqaba ومصر لا تزال متاحة، ما يوفر خيارا إضافيا للراغبين في مغادرة الأردن بحرا.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى تجنب المظاهرات والتجمعات، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، ومتابعة تعليمات السلطات المحلية ووسائل الإعلام الرسمية، مع التأكد من صلاحية وثائق السفر والاحتفاظ بها في متناول اليد.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أمرت في 3 مارس الجاري بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من الأردن، في ظل المخاوف من تصاعد الصراع المسلح في المنطقة، مؤكدة تعليق جميع الخدمات القنصلية الروتينية في السفارة حاليا مع استمرار تقديم المساعدة في الحالات الطارئة.

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

وزير الصحة يشهد إطلاق الشبكة الوطنية للباثولوجيا الرقمية للتشخيص الدقيق للأورام

التعليم العالي تعلن تفاصيل التقديم لمنح الحكومة السلوفاكية للعام 2026-2027.. رابط التقديم

ينتهي 15 أبريل.. آخر موعد للتقديم في النداء الوطني للتكنولوجيا العميقة (NDTC) – 2026

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

صورة للقاء وزير الدفاع مع مقاتلي قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأنظمة القتالية العالمية لتأمين سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

