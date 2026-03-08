السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها من هجمات إيرانية على مواقع مدنية

حذرت السفارة الأمريكية في الأردن، المواطنين الأمريكيين الذين يختارون البقاء في الأردن من أن إيران استهدفت مواقع مدنية في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط، بما في ذلك فنادق ومطارات وسفارات ومنشآت مدنية، داعية إياهم إلى الاستعداد للاحتماء في أماكن آمنة داخل منازلهم أو في مبانٍ محصنة، مع توفير مخزون كافٍ من الغذاء والمياه والأدوية والاحتياجات الأساسية.

وأكدت السفارة في تحذير أمني جديد صادر اليوم، أن حكومة الولايات المتحدة تضع سلامة مواطنيها في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية ووزارة الخارجية الأمريكية يركزون على ضمان أمن المواطنين الأمريكيين في الخارج.

وأوضحت السفارة أنها توفر خيارات لمساعدة الأمريكيين الراغبين في مغادرة الشرق الأوسط، داعية رعاياها إلى متابعة بريدهم الإلكتروني باستمرار للحصول على أية تحديثات أو تغييرات طارئة تتعلق بترتيبات المغادرة.

وأشارت إلى أن الرحلات الجوية التجارية ما زالت تعمل من مطار Queen Alia International Airport، داعية المواطنين الأمريكيين إلى التفكير جديا في المغادرة عبر هذه الرحلات إذا رأوا أن الظروف تسمح بذلك.

وأوضحت أن عددا من المعابر البرية لا يزال يعمل، من بينها جسر الملك حسين/اللنبي، ومعبر وادي عربة، ومعبر وادي الأردن، إضافة إلى معبر جابر الحدودي مع سوريا، فضلاً عن المعابر مع السعودية مثل العمري والمدورة والدرة، مع التنبيه إلى أن ساعات العمل قد تتغير تبعا للظروف الأمنية.

وأضافت السفارة أن خدمات العبارات البحرية بين مدينة Aqaba ومصر لا تزال متاحة، ما يوفر خيارا إضافيا للراغبين في مغادرة الأردن بحرا.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى تجنب المظاهرات والتجمعات، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، ومتابعة تعليمات السلطات المحلية ووسائل الإعلام الرسمية، مع التأكد من صلاحية وثائق السفر والاحتفاظ بها في متناول اليد.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أمرت في 3 مارس الجاري بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من الأردن، في ظل المخاوف من تصاعد الصراع المسلح في المنطقة، مؤكدة تعليق جميع الخدمات القنصلية الروتينية في السفارة حاليا مع استمرار تقديم المساعدة في الحالات الطارئة.