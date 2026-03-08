وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية

التقى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة خطط إعداد الأبطال البارالمبيين ودعم مشاركاتهم في المحافل الرياضية الدولية.

وخلال اللقاء، استعرض مجلس إدارة اللجنة تشكيل اللجنة، إلى جانب استعراض فكرة إنشاء مقر للجنة البارالمبية بالعاصمة الجديدة، وكذا عرض خطط العمل والبرامج الفنية والإدارية الخاصة بتطوير منظومة الرياضة البارالمبية في مصر، بما يسهم في دعم الأبطال من ذوي القدرات الخاصة وتمكينهم من تحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين القاري والدولي.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للرياضة البارالمبية، مشيداً بالإنجازات التي حققها أبطال مصر في البطولات الدولية، والتي تعكس حجم الجهد المبذول من قبل اللاعبين والأجهزة الفنية ومجلس إدارة اللجنة.

وأضاف جوهر نبيل أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بدعم أبطال الرياضة البارالمبية، في ظل ما يحققونه من إنجازات مشرفة في مختلف البطولات القارية والدولية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توفير بيئة متكاملة لإعداد اللاعبين وتأهيلهم بالشكل الذي يليق بقدراتهم وطموحاتهم، بالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية، بما يعزز فرص تحقيق المزيد من الميداليات ورفع اسم مصر في المحافل الرياضية العالمية.