فرصة للفوز برحلة عمرة.. سؤال اليوم الـ18 في مسابقة «نورانيات قرآنية»

أعلن الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، عن طرح سؤال اليوم الـ18 من شهر رمضان ضمن مسابقة برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة “صدى البلد”.

برنامج “نورانيات قرآنية”

برنامج “نورانيات قرآنية” مسابقة رمضانية يومية لمتابعيه مع جوائز قيمة للفائزين، ويمكن لجميع المتابعين المشاركة والإجابة عن السؤال اليومي.

وجاء نص سؤال اليوم 18 من رمضان: آية تتحدث عن كائن حي تكلم فأنقذ مجموعة من البشر؟

الآية 155 سورة الشعراء

الآية 18 سورة النمل

الآية 22 سورة النمل

الآية 82 سورة النمل



شارك فى المسابقة عبر الرابط https://gogl.to/40ZJ

شارك بالإجابة واترك اسمك بالكامل وتليفونك لتفوز بواحدة من قيمة رحلتي عمرة يوميا، (60) فائزاً فى المسابقة طوال رمضان، إخطار حماية المستهلك رقم 99 لسنة 2026.