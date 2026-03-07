سؤال اليوم الـ17 من شهر رمضان.. مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد

أعلن الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا في الأزهر الشريف، طرح سؤال اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك ضمن مسابقة برنامج «نورانيات قرآنية»، التي تُعرض يوميًا خلال الشهر الكريم عبر قناة صدى البلد.

وتعد مسابقة «نورانيات قرآنية» من أبرز المسابقات الرمضانية التي تحظى بمتابعة كبيرة من المشاهدين، حيث تتيح للمشاركين فرصة الفوز بجوائز قيمة، من بينها رحلتان عمرة يوميًا، مع إمكانية المشاركة لجميع المتابعين من خلال الإجابة عن السؤال اليومي عبر الرابط المخصص للمسابقة.



وجاء سؤال اليوم السابع عشر من شهر رمضان ضمن المسابقة كالتالي:

آية في الجزء الثامن عشر تدل على فرضية الحجاب على المرأة المسلمة البالغة العاقلة؟

والاختيارات هي:



الآية 5 من سورة المؤمنون



الآية 30 من سورة النور



الآية 31 من سورة النور



الآية 97 من سورة النور

كيفية المشاركة في مسابقة نورانيات قرآنية



يمكن للراغبين في المشاركة في مسابقة «نورانيات قرآنية» إرسال الإجابة الصحيحة عبر الرابط المخصص للمسابقة من خلال:

https://gogl.to/41Nq

ويُطلب من المتسابق كتابة الإجابة الصحيحة مع الاسم بالكامل ورقم الهاتف، للدخول في السحب اليومي على الجوائز.