كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

أثار ردّ المخرج محمد سامي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقه على منشور للفنانة ياسمين عبد العزيز حول ترتيب المسلسلات الأكثر مشاهدة على منصة Shahid خلال موسم دراما رمضان.

كانت ياسمين عبد العزيز قد نشرت عبر حسابها قائمة تُظهر تصدر مسلسلها «وننسى اللي كان» قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على المنصة، وهو ما دفع محمد سامي للتعليق مهنئًا إياها، لكن بأسلوب ساخر لفت انتباه المتابعين.

وكتب سامي في تعليقه: «الله يبارك فيكي يا ياسو»، قبل أن يضيف مازحًا: «أخيرًا بعد ما عرض موناليزا خلص بيومين… كنتي فين من أول رمضان يا غالية

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي