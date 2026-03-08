محمد شيحة: المؤامرات أطاحت بإبراهيم عثمان من رئاسة الإسماعيلي.. والكومي مشكلته في ودانه

أكد محمد شيحة نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق أن إبراهيم عثمان رئيس النادي السابق نجح في تقديم خدمات كثيرة للدراويش حينما عاد لرئاسة النادي 2016 ، موضحاً أن مجلس إبراهيم عثمان نجح في تحسين أمور الإسماعيلي كثيراً.

وواصل شيحة: لكن للأسف تعرض إبراهيم عثمان لهجوم شرس ، وتعرض إلى مؤامرات من لاعبين سابقين وسماسرة وجماهير الأمر الذي جعل إبراهيم عثمان يضطر للرحيل.

وقال محمد شيحة الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان : رحل إبراهيم عثمان بسبب هذه الضغوط ، ثم جاء مجلس يحيى الكومي أنا توقعت فشل هذا المجلس لعدم وجود تناغم بين أعضائه .

وتابع شيحة : مشكلة يحيى الكومي أنه "رمي ودانه" لمن حوله ، الأمر الذي أثار أزمات كثيرة داخل الدراويش.