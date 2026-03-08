شيحة: نجحت في بيع عبد الرحمن مجدي بـ50 مليون جنيه رغم فسخ عقده

أكد محمد شيحة، نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق، أنه حاول المساهمة كثيراً في إصلاح حال الدراويش، لكنه تعرض لهجمات شرسة من جانب فئة مُعينة من الجماهير.

وقال شيحة، في تصريحات عبر برنامج “النجوم في رمضان”: “نجحت في إعادة عبد الرحمن مجدي رغم أنه أعلن فسخ عقده لكني نجحت في استعادته ثم تم إعادة بيعه مقابل 50 مليون جنيه”.

وأضاف: “من مشاكل الإسماعيلي تدخل الجماهير بقوة في إدارة شئون النادي، وهذه الفئة هي سر ابتعادي عن النادي”.

وتابع: “رغم مُطالبة البعض لي بالترشح لرئاسة الإسماعيلي، إلا أنني سبق وأعلنت أن الحل يتمثل في تعيين مجلس إدارة من قبل وزارة الشباب والرياضة”.