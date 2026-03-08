قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات
قرقاش: أي إجراءات دفاعية ستتخذها الإمارات ستكون علنية وواضحة
أسرار مذهلة في قصة سليمان والنملة والهدهد.. دروس في الإيمان والقيادة يكشفها أستاذ بالأزهر
رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته في سلاسل الإمداد العالمية
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
رياضة

شيحة: نجحت في بيع عبد الرحمن مجدي بـ50 مليون جنيه رغم فسخ عقده

عبد الرحمن مجدي
عبد الرحمن مجدي
علا محمد

أكد محمد شيحة، نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق، أنه حاول المساهمة كثيراً في إصلاح حال الدراويش، لكنه تعرض لهجمات شرسة من جانب فئة مُعينة من الجماهير.

وقال شيحة، في تصريحات عبر برنامج “النجوم في رمضان”: “نجحت في إعادة عبد الرحمن مجدي رغم أنه أعلن فسخ عقده لكني نجحت في استعادته ثم تم إعادة بيعه مقابل 50 مليون جنيه”.

وأضاف: “من مشاكل الإسماعيلي تدخل الجماهير بقوة في إدارة شئون النادي، وهذه الفئة هي سر ابتعادي عن النادي”.

وتابع: “رغم مُطالبة البعض لي بالترشح لرئاسة الإسماعيلي، إلا أنني سبق وأعلنت أن الحل يتمثل في تعيين مجلس إدارة من قبل وزارة الشباب والرياضة”.

محمد شيحة نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي

مى كساب
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
