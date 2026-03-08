مديرية الشباب والرياضة تبحث فرص الاستثمار بنادى غزل دمياط

قام الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، بزيارة تفقدية إلى نادي غزل دمياط، وذلك لمتابعة أوضاع النادي والوقوف على فرص الاستثمار المتاحة بما يسهم في تعظيم موارده ودعم أنشطته الرياضية.

وأكد فوزي خلال جولته أن نادي غزل دمياط يعد واحدًا من أهم القلاع الرياضية بالمحافظة، لما يمتلكه من تاريخ عريق ودور بارز في صناعة الأبطال الرياضيين، مشددًا على أهمية استثمار الإمكانات المتاحة بالنادي بما يحقق طفرة في مستوى الخدمات الرياضية المقدمة لأعضائه ورواده.

كما عقد مدير المديرية لقاءً مع مجلس إدارة النادي، حيث تم بحث عدد من الفرص الاستثمارية المقترحة التي يمكن أن تسهم في تطوير البنية التحتية للنادي وتعظيم الاستفادة من منشآته، بما يتماشى مع رؤية وزارة الشباب والرياضة في دعم الأندية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء توجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للأندية ومراكز الشباب والعمل على تطويرها وتعزيز دورها المجتمعي والرياضي.

حضر الجولة عبدة شعراوي وكيل المديرية للرياضة، والمحاسب أحمد صقر نائب رئيس النادي، والمحاسب محمد الشيخ أمين صندوق النادي، والكابتن محب الفولة مدير الكرة بالنادي، وسامي الشافعي المدير الإداري للنادي، حيث تم تفقد منشآت النادي ومناقشة آليات تطويرها خلال الفترة المقبلة